Mỹ họp khẩn, thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ sáng 18/4 (giờ Mỹ) đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tái bùng phát quanh eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 26/3/2026, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (phải). Ảnh: AFP.

Theo Axios, cuộc họp tập trung thảo luận các phương án nhằm khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời xem xét khả năng nối lại đàm phán với Iran. Diễn biến này diễn ra sau khi Iran tái áp đặt kiểm soát quân sự đối với tuyến hàng hải chiến lược và có thông tin các tàu tuần tra đã nổ súng vào một số tàu đang tìm cách đi qua khu vực.

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc họp có sự tham dự của Phó Tổng thống J. D. Vance – người dự kiến tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Iran, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng tham dự.

Một tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 17/4/2026, ngay trước thời điểm Iran thông báo đóng lại tuyến hàng hải quan trọng này. Ảnh:Reuters.

Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn dự kiến hết hiệu lực trong ba ngày tới, tình hình được đánh giá vẫn hết sức căng thẳng. Hiện chưa có lịch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện. Đáp lại, Iran cho biết eo biển Hormuz tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang nước này.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy chỉ một số ít tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển trong thời gian mở lại ngắn, trong khi nhiều tàu khác đã rút lui.

Cơ quan an ninh Iran cho biết Mỹ đã đưa ra các đề xuất mới thông qua trung gian là Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Tehran đang xem xét các đề xuất này, song khẳng định sẽ không nhượng bộ trong đàm phán. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã có ít nhất một cuộc điện đàm với phía Pakistan và Iran nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Axios.