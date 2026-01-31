Hotline: 0822.173.636   |

Ngày mai (1/2), Thanh Hóa bắt đầu bước vào đợt rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14°C

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng mai (1/2) đến ngày 2/2/2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển rét, có mưa nhỏ vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng mai (1/2) đến ngày 2/2/2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển rét, có mưa nhỏ vài nơi.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Cụ thể, khu vực trung du và miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn) trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14–16°C, trời rét.

Khu vực đồng bằng và ven biển (Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Đông Sơn và Sầm Sơn) nhiệt độ thấp nhất từ 17–18°C, trời rét; gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4.

Trên vùng biển Thanh Hóa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4–5 ở ven bờ, ngoài khơi cấp 6, có lúc giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,2–2,2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động hàng hải, đặc biệt là tàu cá công suất nhỏ.

Trước diễn biến thời tiết trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh; người dân cần giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, nhất là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

