Cuba, Mỹ tiến gần tới một thỏa thuận tiềm năng

Cuba tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Mỹ và các nước khác về các vấn đề an ninh chung, đồng thời khẳng định vẫn bảo đảm chủ quyền và độc lập quốc gia, trong bối cảnh hai bên đang duy trì các kênh liên lạc.

Cuba tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Mỹ và các nước khác về các vấn đề an ninh chung. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Havana tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác nhằm tăng cường an ninh khu vực và quốc tế. Thông điệp của Havana nhấn mạnh ba điểm chính: không cho phép đặt căn cứ quân sự hoặc tình báo nước ngoài trên lãnh thổ Cuba; bác bỏ việc coi Cuba là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ; đồng thời khẳng định sẽ không để lãnh thổ bị sử dụng để chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết nước này sẵn sàng nối lại và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ để xử lý các thách thức xuyên quốc gia, song không từ bỏ nguyên tắc bảo vệ chủ quyền.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio xác nhận, hai bên đã trao đổi thông điệp và duy trì liên lạc thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, nhưng cho biết chưa thể coi đây là đối thoại chính thức. Ông nhấn mạnh, phía Mỹ hiểu rằng Cuba sẵn sàng cho một tiến trình trao đổi “nghiêm túc, có ý nghĩa và có trách nhiệm”.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận chính quyền Mỹ đang làm việc với các nhà lãnh đạo Cuba và cho rằng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận tiềm năng, dù chưa nêu chi tiết nội dung.

Tổng thống Donald Trump xác nhận chính quyền Mỹ đang làm việc với các nhà lãnh đạo Cuba. Ảnh: AFP.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước xuất hiện thêm sức ép liên quan đến vấn đề năng lượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cảnh báo các biện pháp kinh tế đối với những nước cung cấp dầu cho Cuba.

Trong bối cảnh Cuba phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu để vận hành hệ thống điện và các hoạt động kinh tế thiết yếu, vấn đề năng lượng nổi lên như một đòn bẩy quan trọng trong quan hệ song phương.

Phía Cuba cáo buộc các bước đi này nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với đảo quốc Caribe. Trong khi đó, một số ý kiến phân tích cho rằng nếu nguồn cung năng lượng từ các đối tác bên ngoài bị gián đoạn, Cuba có thể đối mặt với sức ép kinh tế - xã hội lớn hơn, qua đó làm tăng tính nhạy cảm của các cuộc tiếp xúc với Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, Reuters.