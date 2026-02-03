Thủ tướng Pháp vượt qua kiến nghị bất tín nhiệm, mở đường phê chuẩn cuối cùng đối với ngân sách

Pháp đã thông qua ngân sách chính phủ năm 2026 sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, khi Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tiếp tục vượt qua thêm một kiến nghị bất tín nhiệm.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trong cuộc tranh luận về các kiến ​​nghị bất tín nhiệm đối với dự luật tài chính năm 2026 tại Quốc hội, ở Paris, ngày 2 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP.

Các nghị sĩ đã bác bỏ hai kiến nghị bất tín nhiệm do các đảng cánh tả cứng rắn và phe cánh hữu đưa ra, được đệ trình sau khi ông Lecornu hôm 2/2 sử dụng cơ chế hiến định để thúc đẩy thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu lần thứ ba và cũng là lần cuối. Kết quả này mở đường cho việc phê chuẩn cuối cùng đối với ngân sách, khép lại bốn tháng bế tắc chính trị liên quan đến chi tiêu của chính phủ.

Tình trạng bế tắc đã buộc ông Lecornu hồi tháng trước phải thay đổi lập trường so với cam kết không thúc đẩy ngân sách theo cách không bỏ phiếu, một quyết định mà ông mô tả là “một phần thất bại”. Tuy nhiên, vị Thủ tướng 39 tuổi đã vượt qua thách thức mới nhất sau khi đưa ra nhượng bộ để giành được sự ủng hộ của đảng Xã hội – một lực lượng có vai trò then chốt tại Quốc hội.

Trước đó, ông cũng đã vượt qua hai vòng bỏ phiếu bất tín nhiệm khác, đều xuất phát từ việc ông viện dẫn điều khoản hiến pháp được gọi là Điều 49.3 để thúc đẩy dự luật ở các giai đoạn trước.

Phát biểu trước các cuộc bỏ phiếu hôm 2/2, ông Lecornu chỉ trích những người mà ông cho là “muốn bác bỏ mọi thứ”, ám chỉ đảng Tập hợp Quốc gia (RN) theo khuynh hướng hữu và đảng France Unbowed thuộc cánh tả cứng rắn, những lực lượng tìm cách làm sụp đổ chính phủ của ông.

Các kiến nghị do France Unbowed, đảng Xanh và các nhóm cánh tả khác đệ trình nhận được 260/289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ. Kiến nghị của phe hữu chỉ thu về 135 phiếu.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Pháp. Ảnh: DPA.

Dự luật đặt mục tiêu giảm thâm hụt của Pháp xuống còn 5% GDP vào năm 2026, từ mức 5,4% trong năm 2025, sau khi chính phủ điều chỉnh so với mục tiêu ban đầu là 4,7%. Ngân sách bao gồm việc tăng thuế đối với một số doanh nghiệp, dự kiến mang lại khoảng 7,3 tỷ euro (8,6 tỷ USD) trong năm 2026, dù đảng Xã hội không đạt được sự ủng hộ đối với đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhóm siêu giàu.

Pháp đang chịu sức ép từ Liên minh châu Âu trong việc kiểm soát tỷ lệ nợ công/GDP, mức cao thứ ba trong khối sau Hy Lạp và Italy, hiện gần gấp đôi trần 60% của EU.

Thúy Hà

Nguồn: Dailysabah