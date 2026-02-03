EU công bố lộ trình cấm các hợp đồng khí đốt ngắn hạn của Nga

Ngày 2/2, Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối này sẽ cấm toàn bộ các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt đối với Nga kể từ tháng 4 và tháng 6 tới.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở vùng Leningrad, Nga. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Cụ thể, các hợp đồng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngắn hạn với Nga sẽ bị cấm từ ngày 25/4, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt qua đường ống cũng bị cấm từ ngày 17/6.

Bên cạnh đó, các hợp đồng nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga sẽ bị cấm kể từ ngày 1/1/2027 còn các hợp đồng dài hạn về khí đốt qua đường ống bị cấm từ ngày 30/9/2027.

Các quốc gia thành viên EU có thể gia hạn thời hạn cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống theo hợp đồng dài hạn đến ngày 31/10/2027 nếu mức dự trữ khí đốt chưa đạt ngưỡng yêu cầu./.

Theo TTXVN