Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

EU công bố lộ trình cấm các hợp đồng khí đốt ngắn hạn của Nga

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 2/2, Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối này sẽ cấm toàn bộ các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt đối với Nga kể từ tháng 4 và tháng 6 tới.

EU công bố lộ trình cấm các hợp đồng khí đốt ngắn hạn của Nga

Ngày 2/2, Liên minh châu Âu (EU) thông báo khối này sẽ cấm toàn bộ các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt đối với Nga kể từ tháng 4 và tháng 6 tới.

EU công bố lộ trình cấm các hợp đồng khí đốt ngắn hạn của Nga

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở vùng Leningrad, Nga. (Nguồn: TASS/TTXVN)

Cụ thể, các hợp đồng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngắn hạn với Nga sẽ bị cấm từ ngày 25/4, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về khí đốt qua đường ống cũng bị cấm từ ngày 17/6.

Bên cạnh đó, các hợp đồng nhập khẩu LNG dài hạn từ Nga sẽ bị cấm kể từ ngày 1/1/2027 còn các hợp đồng dài hạn về khí đốt qua đường ống bị cấm từ ngày 30/9/2027.

Các quốc gia thành viên EU có thể gia hạn thời hạn cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống theo hợp đồng dài hạn đến ngày 31/10/2027 nếu mức dự trữ khí đốt chưa đạt ngưỡng yêu cầu./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Hợp đồng #Nga #Liên minh châu âu #Công bố #Thông báo #Tháng 4 #Nhập khẩu #lộ trình #quốc gia thành viên #tháng 6

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh