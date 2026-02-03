Mỹ hoãn công bố báo cáo việc làm tháng 1/2026 vì chính phủ đóng cửa từng phần

Bộ Lao động Mỹ ngày 2/2 xác nhận Cục Thống kê Lao động (BLS) sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 1/2026 do tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa từng phần.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Phóng viên tại Washington dẫn lời bà Emily Liddel - Phó Ủy viên BLS - cho biết báo cáo “Tình hình Việc làm” tháng 1/2026 sẽ không được công bố vào ngày 6/2 như kế hoạch và chỉ được ấn định lại sau khi Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách và chính phủ hoạt động trở lại.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh BLS vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đợt đóng cửa chính phủ kỷ lục 43 ngày vào năm ngoái kéo dài sang đầu tháng 11, khi nhiều báo cáo định kỳ buộc phải hoãn lại và chỉ mới được giải quyết dần trong những tháng gần đây.

Ngoài báo cáo việc làm, BLS còn chịu trách nhiệm công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng khác, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng, số liệu xuất nhập khẩu, cũng như các thống kê liên quan đến thị trường lao động và sinh hoạt người tiêu dùng.

Hiện chưa rõ Bộ Thương mại Mỹ có phải hoãn các báo cáo của cơ quan này vì tình trạng bế tắc ngân sách tại Washington hay không.

Việc hoãn công bố báo cáo việc làm xảy ra đúng vào tuần cao điểm của lịch công bố dữ liệu kinh tế, vốn được xem là kết thúc bằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp - chỉ dấu then chốt phản ánh “sức khỏe” của thị trường lao động Mỹ.

Báo cáo này bao gồm số lượng việc làm mới do doanh nghiệp khai báo, cùng khảo sát hộ gia đình để xác định tỷ lệ thất nghiệp.

Trước khi bị hoãn, thị trường dự đoán báo cáo tháng 1/2026 sẽ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm khoảng 55.000 việc làm mới, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,4%.

Ngoài ra, BLS cũng dự kiến công bố kết quả khảo sát về cơ hội việc làm và luân chuyển lao động trong tuần này. Tuy vậy, kế hoạch đó hiện đứng trước nguy cơ bị trì hoãn.

Chính phủ liên bang chính thức đóng cửa trở lại một phần vào ngày 31/1 vừa qua sau khi Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận ngân sách trước thời hạn.

Một trong những điểm bất đồng chính là vấn đề tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến các biện pháp ngăn chặn di cư bất hợp pháp.

Cuối tuần qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đại diện cho bang Louisiana, bày tỏ tin tưởng rằng tình thế bế tắc hiện nay có thể được giải quyết sớm, nhiều khả năng là ngay trong ngày 2/2./.

Theo TTXVN