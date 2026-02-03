Pakistan tiêu diệt 177 tay súng Baloch trong 48 giờ

Giới chức Pakistan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt khoảng hai chục tay súng trong các cuộc truy quét qua đêm ngày 2/2 tại khu vực tây nam bất ổn giáp Afghanistan, nâng tổng số tay súng thiệt mạng lên 177 người trong vòng 48 giờ qua. Thông báo được đưa ra sau làn sóng tấn công phối hợp của lực lượng nổi dậy khiến 50 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt khoảng hai chục tay súng ở phía Tây Nam nước này, hôm 2 tháng 2 năm 2026, nâng tổng số tay súng thiệt mạng lên 177 trong 48 giờ. Ảnh: AP.

Cảnh sát, với sự hỗ trợ của quân đội, đã tiến hành các đợt truy quét tại nhiều địa bàn nhằm vào các thành viên của tổ chức ly khai Baloch Liberation Army (BLA) bị đặt ngoài vòng pháp luật, kể từ sáng sớm ngày 31/1.

Trước đó, gần 200 tay súng chia thành các nhóm nhỏ đã thực hiện đồng loạt các vụ tấn công liều chết và nổ súng nhằm vào đồn cảnh sát, nhà dân và các cơ sở an ninh trên khắp tỉnh Balochistan. Các vụ tấn công đã vấp phải sự lên án rộng rãi của các lãnh đạo chính trị trên khắp Pakistan.

Hôm 2/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif cho biết các vụ tấn công vào cuối tuần qua do BLA nhận trách nhiệm đã khiến 33 dân thường và 17 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Ông Asif bác bỏ mọi khả năng đàm phán với BLA, cho rằng sẽ không có đối thoại với “những phần tử khủng bố” đã sát hại dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em, trong vụ tấn công vào nơi ở của công nhân người Baloch tại thành phố cảng Gwadar hôm 31/1.

Giới chức cho biết tình hình tại tỉnh này về cơ bản đã trở lại bình thường trong ngày 2/2, song tuyến tàu hỏa nối Balochistan với các khu vực còn lại của Pakistan vẫn bị đình chỉ sang ngày thứ ba liên tiếp. Chính quyền tỉnh đã tạm dừng dịch vụ đường sắt sau các vụ tấn công, viện dẫn lo ngại an ninh và quyết định này vẫn còn hiệu lực.

Hình ảnh hiện trường ngày 2 tháng 2 năm 2026 sau vụ tấn công nghi do lực lượng ly khai thực hiện ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, Pakistan. Ảnh: EPA.

Hồi tháng 3, ít nhất 31 người thiệt mạng khi các tay súng BLA tấn công đoàn tàu Jaffar Express chở hàng trăm hành khách tại Balochistan, bắt giữ con tin trước khi lực lượng an ninh mở chiến dịch giải cứu. Toàn bộ 33 tay súng bị tiêu diệt và các hành khách được giải thoát.

BLA, tổ chức bị cấm hoạt động tại Pakistan đã thực hiện nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây, thường nhằm vào lực lượng an ninh và các dự án hạ tầng. Giới chức Pakistan cho rằng nhóm này có sự hỗ trợ từ lực lượng Taliban Pakistan, còn gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vốn có liên hệ với chính quyền Taliban tại Afghanistan.

Thúy Hà

Nguồn: AP