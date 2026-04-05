Mỹ giải cứu phi công bị bắn rơi tại Iran, chiến dịch vẫn tiềm ẩn rủi ro

Ngày 5/4, một phi công Mỹ bị mất tích sau khi máy bay chiến đấu F-15E bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran đã được lực lượng Mỹ tìm thấy và giải cứu, song chiến dịch đưa người này ra khỏi khu vực vẫn chưa hoàn tất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chiến dịch giải cứu phi công Mỹ bị mất tích đã thành công. Ảnh: Politico.

Theo các quan chức Mỹ, quân nhân được giải cứu là thành viên tổ lái của máy bay F-15E bị bắn hạ trước đó. Đây là người thứ hai trong tổ bay được tìm thấy, sau khi phi công điều khiển đã được giải cứu trước đó.

Chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn được triển khai trong vòng 48 giờ, với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm cùng nhiều phương tiện không quân và năng lực hỗ trợ tình báo. Một số nguồn tin cho biết quá trình tiếp cận khu vực đã xảy ra giao tranh khi lực lượng Mỹ và Iran cùng triển khai tìm kiếm. Theo thông tin từ giới chức Mỹ, quân nhân được giải cứu bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tại thời điểm ban đầu, lực lượng tham gia chiến dịch vẫn đối mặt với nguy cơ cao và chưa rời khỏi khu vực, cho thấy tính chất phức tạp của nhiệm vụ trong môi trường tác chiến căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chiến dịch đã được thực hiện thành công, mô tả đây là một trong những hoạt động cứu nạn “táo bạo”, được theo dõi chặt chẽ từ cấp chỉ huy cao nhất. Ông cũng cho biết không có thương vong phía Mỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo các nguồn tin quân sự, chiến dịch huy động quy mô lớn, bao gồm hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm, cùng sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, trực thăng và các hệ thống trinh sát, liên lạc. Sau khi được tiếp cận, quân nhân được đưa ra khỏi khu vực giao tranh để tiếp tục điều trị.

Sự việc đánh dấu một trong những trường hợp hiếm hoi hai thành viên tổ bay Mỹ được giải cứu riêng rẽ trong khu vực đối phương kiểm soát, phản ánh mức độ rủi ro cao của các hoạt động quân sự hiện nay.

Mảnh vỡ máy bay bị Iran bắn rơi ngày 3/4 phù hợp với phần đuổi của tiêm kích F15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh: The War Zone.

Diễn biến trên xảy ra khi xung đột giữa Mỹ và Iran bước sang tuần thứ sáu, với các hoạt động quân sự gia tăng cả trên không và mặt đất. Giới quan sát cho rằng việc triển khai chiến dịch quy mô lớn trong điều kiện tác chiến phức tạp cho thấy nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu, trong khi triển vọng hạ nhiệt căng thẳng còn hạn chế.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Wion.