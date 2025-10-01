Các nước Arab gây sức ép buộc Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ

Theo báo Times of Israel ngày 1/10, cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Qatar Mohammed al-Thani và Giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rashad với các quan chức cấp cao của Hamas về kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ đã diễn ra rất căng thẳng.

Xe tăng của quân đội Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Hamas phản đối Qatar ủng hộ cái mà họ gọi là “kế hoạch phục quốc Do Thái,” khiến đàm phán khó có thể diễn ra.

Đáp lại, Thủ tướng al-Thani nhắc nhở Hamas rằng lực lượng này đang phải đối mặt với viễn cảnh Israel chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, khẳng định đây là thỏa thuận tốt nhất có thể đạt được.

Trong khi đó, Giám đốc tình báo Ai Cập có thái độ gay gắt hơn nhiều, nói thẳng thừng với các quan chức Hamas: “Đây là cơ hội cuối cùng của các người.”

Hamas đã đệ trình danh sách các yêu cầu của lực lượng này, bao gồm đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo Hamas khỏi các vụ ám sát của Israel trong tương lai; các con tin chỉ được thả song song với việc Israel rút quân về khu vực biên giới.

Ngoài ra, Hamas phản đối yêu cầu trả tự do cho tất cả các con tin trong vòng 72 giờ đầu tiên theo kế hoạch của Tổng thống Trump, với lý do sẽ mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, để sắp xếp việc trao trả cho cả con tin còn sống và đã chết./.

