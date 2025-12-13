Mỹ đẩy nhanh kịch bản hậu xung đột Gaza, LHQ gia tăng sức ép với Israel

Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch triển khai Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tại Dải Gaza từ đầu năm 2026 như một phần trong lộ trình hậu xung đột, trong khi Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Israel hợp tác với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) - động thái làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Tel Aviv và cộng đồng quốc tế.

Mỹ đặt mục tiêu triển khai lực lượng quốc tế đến Gaza vào đầu năm tới. Ảnh: Reuters

Việc triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) được xem là một phần quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Mặc dù mốc thời gian tháng 1/2026 nhiều lần được Mỹ nhắc tới, tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng kế hoạch này ngày càng khó khả thi, trong bối cảnh các quốc gia được cho là có thể đóng góp lực lượng vẫn chưa đưa ra cam kết chính thức.

Indonesia và Azerbaijan, hai nước từng được coi là ứng viên tham gia ISF cho biết, chưa có quyết định cuối cùng. Jakarta hiện mới ở giai đoạn lập kế hoạch và chuẩn bị cơ cấu lực lượng, trong khi Azerbaijan cho hay, chưa có đủ thông tin về nhiệm vụ của ISF để cân nhắc tham gia. Theo các quan chức Mỹ, Washington đang nghiên cứu quy mô, thành phần, địa điểm đóng quân, huấn luyện và quy tắc giao chiến của ISF, đồng thời xem xét bổ nhiệm một tướng hai sao làm chỉ huy, song chưa chốt phương án.

Cùng thời điểm, tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel hợp tác với UNRWA và các cơ quan khác của LHQ. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 139 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 19 phiếu trắng. Đáng chú ý, Bolivia, quốc gia gần đây nối lại quan hệ ngoại giao với Israel nằm trong nhóm phản đối.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc trừng phạt UNRWA vì cáo buộc liên quan đến khủng bố. Một số nghị sĩ Mỹ ủng hộ biện pháp cứng rắn, trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo việc làm tê liệt UNRWA sẽ khiến khủng hoảng nhân đạo tại Gaza thêm trầm trọng.

Về phía Israel, chính quyền nước này tiếp tục bác bỏ nghị quyết, cáo buộc UNRWA đứng về phía Hamas. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon chỉ trích, đây là nghị quyết “kêu gọi hợp tác với chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời khẳng định Israel sẽ không quên những cáo buộc nhằm vào các nhân viên UNRWA liên quan vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Những bất đồng xoay quanh UNRWA đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và phủ bóng lên nỗ lực của Mỹ trong việc định hình lộ trình ổn định Gaza hậu xung đột.

Minh Phương

Nguồn: CNN, Times of Israel.