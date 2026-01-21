Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ khởi xướng có thể thúc đẩy giải pháp cho xung đột tại Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 20/1 cho biết ông kỳ vọng Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng có thể góp phần thúc đẩy giải pháp cho xung đột tại Ukraine, bên cạnh mục tiêu ban đầu liên quan tới Gaza. Theo nhà lãnh đạo Belarus, các cơ chế và hoạt động của hội đồng có thể được mở rộng sang những khu vực khác trên thế giới đang đối mặt với bất ổn.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký văn kiện chính thức về việc Belarus gia nhập Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Ảnh: The Australia

Phát biểu với báo chí ngày 20/1, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh mong muốn “trước hết có thể giúp Ukraine đưa hòa bình đến gần hơn và gây ảnh hưởng tới giới lãnh đạo Ukraine”, đồng thời thừa nhận khả năng đóng góp của Belarus là có giới hạn. Ông cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Minsk phải chi khoản tài chính lớn để tham gia Hội đồng Hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký văn kiện chính thức về việc Belarus gia nhập Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và cam kết tuân thủ Hiến chương của cơ chế này. Văn bản chấp thuận được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và có hiệu lực ngay lập tức. Minsk cho biết đã nhận được lời mời trực tiếp từ Tổng thống Trump, đánh dấu bước đi mới của Belarus trong việc tham gia các sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định và hòa bình.

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon của Nga. Ảnh: Defence Blog

Trong khi đó, trên thực địa, Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon trong một cuộc tấn công diễn ra vào đêm 20/1. Đáng chú ý, thay vì được phóng từ tàu chiến như các lần trước, Zircon lần này được cho là xuất phát từ một bệ phóng đặt trên mặt đất tại bán đảo Crimea.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là dấu mốc cho thấy Nga đang mở rộng cách thức triển khai Zircon, từ hải quân sang các hệ thống phóng trên bộ. Trước đó, Nga chỉ công bố “thử nghiệm chiến đấu” đầu tiên của loại tên lửa này vào tháng 2/2024, ba năm sau khi những quả Zircon đầu tiên được bàn giao cho Hải quân Nga.

Minh Phương

Nguồn: TASS, Reuters