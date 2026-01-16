Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông; Trung Quốc, Nga kêu gọi kiềm chế

Mỹ thông báo đã điều một nhóm tác chiến tàu sân bay từ Biển Đông tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, động thái làm dấy lên quan ngại quốc tế khi Trung Quốc và Nga đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế, tránh nguy cơ đẩy khu vực vào khủng hoảng mới.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln hoạt động trên biển. Ảnh: Getty Images.

Theo hình ảnh do công ty dữ liệu vệ tinh Copernicus công bố, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến đã di chuyển về phía tây, rời khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một nguồn tin cho biết quá trình cơ động của lực lượng này - bao gồm máy bay chiến đấu, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và ít nhất một tàu ngầm tấn công dự kiến kéo dài khoảng một tuần.

Động thái quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình Iran ngày càng căng thẳng, buộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 15/1 phải tổ chức cuộc họp khẩn. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, ông Sun Lei, Quyền Đại sứ thường trực của Phái đoàn Trung Quốc tại LHQ nhấn mạnh rằng, mọi hành động quân sự đều có nguy cơ làm gia tăng bất ổn và gây ra những hậu quả khó lường. Ông kêu gọi Mỹ tôn trọng các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, đồng thời đề nghị tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty Images.

Cũng tại phiên họp, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya yêu cầu Mỹ và các đồng minh “tránh những quyết định và hành động liều lĩnh tiếp theo”, bao gồm các động thái liên quan đến những cơ sở hạt nhân của Iran. Theo ông Nebenzya, thay vì gia tăng đối đầu, các bên cần tập trung vào việc đưa ra những bảo đảm rõ ràng nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột mới trong khu vực.

Đại sứ Nga nhấn mạnh Moscow sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế và sự cân bằng lợi ích. Theo ông, chỉ có đối thoại và ngoại giao mới có thể ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng xung quanh Iran và duy trì ổn định tại khu vực Trung Đông.

Trước những bất ổn tại Iran, ngày 16/1, Australia đã cập nhật khuyến cáo đối với công dân tại Iran, kêu gọi rời khỏi nước này sớm nhất có thể do những diễn biến an ninh khó lường. Thông báo cho biết các chuyến bay thương mại hiện vẫn đang được duy trì sau khi Iran mở lại không phận, tuy nhiên tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, trong bối cảnh không phận từng bị đóng và hoạt động hàng không bị gián đoạn trước đó. Australia đã đóng cửa Đại sứ quán tại Iran từ tháng 8/2025 và hiện chỉ cung cấp hỗ trợ lãnh sự hạn chế cho công dân.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.