Mỹ để ngỏ khả năng nối lại không kích Iran

Ngày 2/5, phát biểu trước khi rời bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã được thông báo về đề xuất sơ bộ của một thỏa thuận tiềm năng với Iran và đang chờ văn bản chi tiết. Ông bày tỏ hoài nghi về khả năng chấp nhận đề xuất, cho rằng Tehran “chưa phải trả giá đủ lớn” cho các hành động trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global News.

Tổng thống Trump cho hay Iran đã chuyển kế hoạch thông qua các bên trung gian tại Pakistan, song đề xuất này nhanh chóng bị phía Mỹ bác bỏ. Ông nói: ‘Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với điều đó, vì vậy chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra’. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết khả năng nối lại các cuộc không kích vẫn được cân nhắc, tùy theo diễn biến từ phía Iran.”

Ở chiều ngược lại, Iran ngày 2/5 tuyên bố lựa chọn theo đuổi giải pháp đàm phán hay quay trở lại chiến tranh phụ thuộc vào phía Mỹ, song Tehran đã sẵn sàng cho cả hai kịch bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trong cuộc gặp các nhà ngoại giao tại Tehran nhấn mạnh “quả bóng đang ở trong phần sân của Mỹ”, theo đó, Washington có thể “lựa chọn con đường ngoại giao hoặc tiếp tục cách tiếp cận mang tính đối đầu”. Ông Gharibabadi nêu rõ: “Iran, với mục tiêu đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia, đã sẵn sàng cho cả hai con đường”.

Đồng quan điểm, một quan chức cấp cao Iran cho rằng “một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ là kịch bản có khả năng xảy ra. Các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết thực hiện bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào”.

Iran chuyển đề xuất sơ bộ tới Mỹ thông qua các bên trung gian tại Pakistan. Ảnh minh họa.

Được biết, đề xuất của phía Iran gồm 14 điểm, trong đó có các nội dung như Mỹ rút lực lượng khỏi khu vực xung quanh Iran, dỡ bỏ phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại, chấm dứt trừng phạt và kết thúc xung đột trên nhiều mặt trận.

Trong đề xuất mới, Iran cũng nêu khả năng chuyển các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn cuối, đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đồng thời đề nghị Mỹ công nhận quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Tehran.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP.