Mỹ đạt “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất lịch sử thế giới” với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo chính quyền của ông đã đạt một thỏa thuận dầu mỏ mà ông mô tả là “khổng lồ” với Venezuela, theo đó Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát phần lớn 65 tỷ thùng dầu trong tổng số trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu của Venezuela. Ảnh: Harici.

Ông Trump gọi đây là “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới”, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận sẽ thu hút gần 100 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân vào Venezuela.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ giúp hơn gấp đôi trữ lượng dầu của Mỹ. Theo ông, Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đạt thỏa thuận với nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông qua một cơ chế hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân. Ông Trump viết rằng thỏa thuận sẽ “tăng cường đáng kể mối quan hệ vốn đang phát triển giữa Venezuela và Mỹ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio cho rằng thỏa thuận là một minh chứng khác cho cách tiếp cận “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump. Theo ông, thỏa thuận sẽ mang lại gần 100 tỷ USD đầu tư tư nhân cho Venezuela, hỗ trợ hàng nghìn việc làm có thu nhập cao và thúc đẩy quá trình tái thiết nền kinh tế nước này. Ông Rubio cũng cho biết thỏa thuận sẽ bảo đảm nguồn dự trữ ổn định và nguồn dầu giá thấp tại Tây Bán cầu, đồng thời góp phần giảm giá xăng tại Mỹ.

Thông báo được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Washington và Caracas đang thảo luận một thỏa thuận có quy mô lớn hơn liên quan đến hoạt động khai thác dầu của Venezuela.

Trước đó, Axios đưa tin hai nước đang đàm phán về hơn 10 mỏ dầu đang khai thác, với tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 90 tỷ thùng, tương đương gần 1/3 tổng trữ lượng đã được chứng minh của Venezuela, ước tính khoảng 300 tỷ thùng.

Theo cơ cấu được đưa ra trong các thông tin trước đó, các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các công ty Mỹ, sẽ được sở hữu cổ phần và phát triển các mỏ dầu, qua đó giúp Venezuela nhận được nguồn thu lớn hơn từ hoạt động xuất khẩu dầu.

Tuy nhiên, thông báo mới của Tổng thống Trump chỉ đề cập quyền kiểm soát phần lớn 65 tỷ thùng dầu đã được chứng minh trữ lượng, nhưng chưa giải thích con số này có liên hệ như thế nào với 90 tỷ thùng được đề cập trong các báo cáo trước đó.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews