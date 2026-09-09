Mỹ cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ Canada

Nhà Trắng ngày 8/9 thông báo Mỹ sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa, hầu hết đồ uống có cồn và xe máy từ Canada, trong động thái mới nhất nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan của Ottawa, đẩy căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng và đồng minh lên mức cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: CBS News.

Theo Nhà Trắng, lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau 3 tuần, sau khi Canada áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD). Động thái của Ottawa được đưa ra sau khi Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với một số mặt hàng của Canada từ ngày 22/8.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA), phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), thực hiện các biện pháp cần thiết để loại các sản phẩm có nguồn gốc từ Canada khỏi Chương trình Đa giải thưởng (MAS) của chính phủ liên bang, cho đến khi Ottawa bảo đảm “sự tương hỗ đầy đủ và công bằng” đối với nông dân và doanh nghiệp Mỹ.

Chương trình Đa giải thưởng (MAS) là hệ thống mua sắm của chính phủ Mỹ, trong đó các nhà cung cấp được lựa chọn trước để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các cơ quan liên bang. Tổng thống Trump cho biết giá trị mua sắm thông qua chương trình này vượt 50 tỷ USD mỗi năm, song chưa rõ các sản phẩm của Canada chiếm tỷ trọng bao nhiêu.

Ông Trump cáo buộc Canada áp dụng các chính sách thương mại không công bằng, đặc biệt trong lĩnh vực sữa, đồng thời cho rằng Ottawa hạn chế khả năng tiếp cận thị trường mua sắm công của các doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Mỹ tuyên bố các sản phẩm Canada sẽ không được tiếp cận chương trình mua sắm của chính phủ liên bang cho đến khi Washington nhận được “sự tương hỗ đầy đủ và công bằng”.

Mỹ cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ Canada. Ảnh: CTV News.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa sẽ đẩy nhanh các nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Ông nhấn mạnh chiến lược của Canada là tăng cường khả năng tự chủ để không quốc gia nào có thể “bắt chúng ta làm con tin”.

Mỹ và Canada từ lâu có những bất đồng thương mại, trong đó nổi bật là vấn đề thị trường sữa được bảo hộ của Canada và các tranh chấp liên quan đến gỗ mềm. Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ và là đồng minh lâu năm.

Việc Washington áp dụng thêm các biện pháp hạn chế hàng hóa Canada, cùng với động thái trả đũa của Ottawa, đang làm gia tăng nguy cơ một cuộc đối đầu thương mại sâu rộng giữa hai nền kinh tế có quan hệ mật thiết.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, AP.