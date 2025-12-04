Mỹ cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho VCK World Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chính quyền Mỹ khẳng định đang triển khai một chiến dịch an ninh - hậu cần quy mô lớn chưa từng có nhằm bảo đảm Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra an toàn, suôn sẻ và để lại dấu ấn tốt đẹp với hàng triệu cổ động viên quốc tế.

Italy liệu có xóa dớp sau hai lần liên tiếp bị loại ở vòng play-off? (Nguồn: AP)

Giám đốc Điều hành Lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng về FIFA World Cup 2026 Andrew Giuliani cho biết đây sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đặc biệt khi trùng với dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh nước này (1776 - 2026) và sẽ có một trận đấu tại Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ được ký, khiến công tác chuẩn bị càng được đặt ở mức cao nhất.

Theo ông Giuliani, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu triển khai mọi năng lực liên bang để bảo vệ VCK World Cup 2026 - một cơ hội để thể hiện những gì tốt nhất của nước Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm liên ngành hiện đang điều phối an ninh, vận tải, tình báo, y tế và nhập cảnh giữa hơn 30 cơ quan liên bang và 11 thành phố đăng cai.

Với 104 trận đấu, 49 trung tâm huấn luyện và lượng cổ động viên dự kiến lên tới 5 - 7 triệu người, đây được coi là chiến dịch an ninh lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện. Ông Giuliani nhấn mạnh nước Mỹ chào đón sự cuồng nhiệt của bóng đá thế giới, nhưng sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi gây rối nào đe dọa an toàn cộng đồng.

Chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 1 tỷ USD để nâng cấp toàn diện các năng lực giám sát và phản ứng khẩn cấp, trong đó 625 triệu USD sẽ hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, trong khi 500 triệu USD dành cho chương trình chống máy bay không người lái.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang xây dựng Trung tâm Điều phối Cảnh sát Quốc tế, cho phép chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực với các nước có đội tuyển tham dự.

Các đội công tác liên bang đã được triển khai đến toàn bộ 11 thành phố đăng cai để hỗ trợ bảo vệ sân vận động, khu cổ động viên, sân tập và khách sạn lưu trú của các đội tuyển.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng triển khai hơn 450 nhân viên bổ sung tới các lãnh sự quán trên toàn cầu để rút ngắn đáng kể thời gian xin thị thực dành cho các cổ động viên muốn tới Mỹ để xem các trận đấu. Bên cạnh đó, Mỹ cũng công bố quy trình rút ngắn thời hạn xin thị thực cho cổ động viên của các đội tuyển đã giành vé tới vòng chung kết.

VCK World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lần thứ 23 trong lịch sử của bóng đá thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, sau lần gần nhất tổ chức với 32 đội ở World Cup 2022 tại Qatar. Giải đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở 3 quốc gia đồng chủ nhà.

Tại Hội nghị điều phối cấp cao ba bên lần thứ nhất nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026 tháng 8 vừa qua, cả Mỹ, Canada và Mexico đều một lần nữa khẳng định VCK World Cup 2026 là một sự kiện mang tính lịch sử, kết nối giữa ba quốc gia cũng như giới thiệu những điều tốt đẹp nhất của khu vực Bắc Mỹ với thế giới. Đây cũng là cơ hội để củng cố quan hệ đối tác khu vực vững chắc và đầy năng động./.

