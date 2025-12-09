SEA Games 33: Hành trình khát vọng của Thể thao Việt Nam

SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc vào tối 9/12 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), mở ra hành trình mới đầy khát vọng của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đây đã là kỳ đại hội thứ 10 liên tiếp mà Việt Nam đặt mình trong nhóm 3 quốc gia mạnh nhất khu vực, và cũng là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp mà người hâm mộ tin vào một cuộc bứt phá, hướng tới vị trí Á quân toàn đoàn cùng mục tiêu giành lại tấm HCV bóng đá nam danh giá.

Sở hữu lực lượng hùng hậu với 1.116 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào SEA Games 33 với sự tự tin được xây dựng từ nhiều năm đầu tư bài bản.

Kể từ cột mốc đăng cai và đứng vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 22, Thể thao Việt Nam luôn giữ vững nền tảng để hiện diện trong nhóm dẫn đầu bất chấp sự thay đổi tới 20-30% số môn thi đấu mỗi kỳ.

Hai lần liên tiếp gần đây Thể thao Việt Nam đã lên ngôi nhất toàn đoàn và đặc biệt là kỳ tích năm 2023 ở Campuchia - lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu trên sân khách - đã khẳng định vị thế mới của thể thao nước nhà.

Tại kỳ SEA Games này, mục tiêu lọt vào top 2 được xem là hoàn toàn khả thi dù chương trình Đại hội có nhiều biến động và số môn Việt Nam góp mặt chỉ là 47 trong tổng số 66 môn, với 443/573 nội dung thi đấu.

Trong khi Thái Lan vẫn vượt trội ở nhiều môn và đặt mục tiêu tới 240-250 huy chương Vàng để đòi lại vị trí số 1, Việt Nam hướng tới cột mốc 90-110 huy chương Vàng, một chỉ tiêu được tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở năng lực thực tế của từng đội tuyển.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh, thể thao Việt Nam bước vào SEA Games 33 với nền tảng bền vững, hệ thống đào tạo ổn định và lực lượng mạnh ở hầu hết các môn Olympic. Sự tự tin này được củng cố thông qua 4 “mỏ vàng” chủ lực gồm Điền kinh, Bơi, Bắn súng và Vật - những môn được kỳ vọng mang về tối thiểu 32 huy chương Vàng, tương đương 1/3 chỉ tiêu toàn đoàn.

Điền kinh tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” với chỉ tiêu 12-14 huy chương Vàng, dựa trên phong độ ổn định của các tuyển thủ tổ 400 m nữ, kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh cùng hàng loạt nội dung có khả năng tranh chấp huy chương Vàng.

Bắn súng trở lại với quyết tâm cao sau một kỳ gián đoạn, đặt niềm tin vào lớp vận động viên trẻ như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy và Lê Thị Mộng Tuyền, bên cạnh sự kinh nghiệm của các xạ thủ đĩa bay và súng ngắn bắn nhanh.

Ở đường đua xanh, bộ ba Trần Hưng Nguyên-Phạm Thanh Bảo-Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn khi đặt mục tiêu ít nhất 7 huy chương Vàng.

Đội tuyển Vật, dù bị cắt giảm nội dung, vẫn tự tin với chỉ tiêu 6 huy chương Vàng.

Không chỉ 4 mũi nhọn trên, đua thuyền với hai phân môn Rowing và Canoeing cũng được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu 8 huy chương Vàng.

Các môn võ và thể thao Olympic khác như Karate, Taekwondo, Judo, Kick-boxing, Thể dục dụng cụ hay Cử tạ... đều đặt kỳ vọng từ 2-4 huy chương Vàng, góp phần tạo thế trận điểm số rộng cho đoàn Việt Nam.

Bên cạnh các môn cá nhân, Bóng đá nam tiếp tục mang theo kỳ vọng đặc biệt - không chỉ vì giá trị biểu tượng mà còn bởi tấm huy chương Vàng SEA Games luôn là thành quả khó đoán và giàu cảm xúc nhất.

Sau 2 lần liên tiếp vô địch vào năm 2019 và 2022, đội tuyển U22 Việt Nam thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương ở SEA Games 32, tạo nên một “nốt trầm” trong kỳ đại hội mà Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn. Chính khoảnh khắc tiếc nuối ấy lại trở thành động lực và cũng là áp lực lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Thái Lan.

Với một năm 2025 thăng hoa, lần lượt vô địch AFF Cup rồi vô địch U23 Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội hoàn thiện “cú ăn ba” trong mơ.

Trong khi đó, Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng mang trên vai một sứ mệnh lịch sử. Trải qua 11 trận chung kết SEA Games nhưng chưa một lần chạm đến huy chương Vàng, đội tuyển nữ luôn phải đối mặt với đối thủ quá mạnh là Thái Lan - đội bóng tầm cỡ châu lục và tiệm cận trình độ thế giới.

Sự tiến bộ mạnh mẽ trong những năm gần đây thắp lên hy vọng về một trận chung kết đảo chiều, nơi Việt Nam có thể viết lại lịch sử của môn Bóng chuyền ở đấu trường khu vực.

SEA Games 33 không chỉ là nơi để thể thao Việt Nam khẳng định vị thế mà còn là cơ hội để mở ra những trang mới - từ việc duy trì vị trí top 3, phấn đấu lên top 2, đến hành trình tìm lại ánh hào quang bóng đá nam và khát vọng phá dớp của bóng chuyền nữ.

Tất cả đang hội tụ để tạo nên một kỳ SEA Games đầy cảm xúc, thử thách nhưng cũng rộng mở với những chiến tích vượt lên chính mình./.

Theo TTXVN