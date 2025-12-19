FIFA tôn vinh “huyền thoại” Thùy Trang và tấm HCV lịch sử của futsal nữ Việt Nam

Chiều 18/12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc chói lọi trong lịch sử khi “đè bẹp” Indonesia với tỷ số 5 - 0 ở trận chung kết SEA Games 33, qua đó giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại đấu trường khu vực.

Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam “giải quyết” trận chung kết chỉ sau hơn 10 phút. (Ảnh: VFF)

Chiến thắng thuyết phục này không chỉ khẳng định vị thế mới của futsal nữ Việt Nam tại Đông Nam Á, mà còn lập tức nhận được sự vinh danh đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Trên trang Facebook chính thức FIFA’s Women World Cup, FIFA đăng tải bài viết ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đồng thời gọi cầu thủ Trần Thị Thùy Trang là “biểu tượng” và “huyền thoại mới” của futsal nữ Đông Nam Á.

Thùy Trang đi vào lịch sử khu vực khi trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch SEA Games ở cả bóng đá nữ sân 11 người lẫn sân chơi futsal. Ở tuổi 37, khi nhiều đồng nghiệp đã rời xa đỉnh cao, Trần Thị Thùy Trang vẫn bền bỉ ra sân, lặng lẽ cống hiến vì màu cờ sắc áo và giành được thành tích chói lọi.

Tấm HCV này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với futsal nữ Việt Nam. Kể từ khi bộ môn futsal nữ chính thức xuất hiện tại SEA Games vào năm 2007, đội tuyển Việt Nam đã 5 lần lọt vào trận chung kết nhưng chưa một lần chạm đến đỉnh cao vinh quang cho đến giải đấu lần này.

Nỗi ám ảnh “về nhì” kéo dài gần 2 thập kỷ, chủ yếu thua trước đối thủ kỵ giơ Thái Lan, từng là rào cản rất lớn về mặt tâm lý đối với các thế hệ nữ cầu thủ futsal của Việt Nam.

Tại SEA Games 33, Việt Nam thắng Indonesia 3-1 trước khi hạ Myanmar 4-2 ở vòng bảng để vào bán kết với tư cách dẫn đầu.

Đến bán kết, bàn duy nhất của Trần Nguyệt Vi giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng vượt qua Philippines. Khi Thái Lan bất ngờ dừng bước sớm, cơ hội lịch sử đã mở ra đối với futsal nữ Việt Nam và các cô gái đã không bỏ lỡ “thời cơ vàng” ấy.

Với tinh thần thi đấu quả cảm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khát khao cháy bỏng, tuyển futsal nữ Việt Nam đã lật đổ hoàn toàn lời nguyền để bước lên ngôi vị cao nhất một cách đầy xứng đáng.

Sự ghi nhận từ FIFA càng làm cho chiến tích này thêm phần giá trị. Đây cũng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ trẻ đang theo đuổi con đường futsal chuyên nghiệp./.

Theo TTXVN