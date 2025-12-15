The Best FIFA 2025 tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây thông báo thủ đô Doha của Qatar sẽ đăng cai tổ chức Lễ trao giải The Best FIFA Football Awards 2025 vào ngày 16/12 tới. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá nam và nữ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Lễ trao giải The Best FIFA Football Awards 2025 tổ chức tại Qatar.

Trong khuôn khổ buổi lễ, FIFA sẽ công bố các danh hiệu nam và nữ Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025, cùng các giải thưởng dành cho nam và nữ Huấn luyện viên xuất sắc nhất. Các giải thưởng sẽ được trao tại dạ tiệc Gala FIFA 2025, tổ chức tại Katara Hall, khách sạn Fairmont Doha.

Ngoài ra, FIFA cũng sẽ công bố Giải thưởng người hâm mộ, cũng như các danh hiệu Thủ môn nam và nữ xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất năm, cùng Giải thưởng Fair Play FIFA. Các giải thưởng sẽ được công bố thông qua các nội dung video kỹ thuật số trên các nền tảng và kênh mạng xã hội chính thức của FIFA.

Lễ trao giải dự kiến có sự tham dự của khoảng 800 khách mời danh tiếng, dẫn đầu là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cùng các thành viên Hội đồng FIFA, các huyền thoại bóng đá thế giới, đại diện các liên đoàn thành viên, cũng như nhiều đại sứ và nhân vật uy tín trong cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Theo FIFA, người hâm mộ đóng vai trò then chốt trong quá trình bình chọn, với hơn 16 triệu lượt phiếu được gửi về trên toàn thế giới. Kết quả được xác định dựa trên cơ chế bầu chọn cân bằng giữa người hâm mộ, đội trưởng và huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia nam và nữ, cùng giới truyền thông.

Ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất, danh sách 11 đề cử gồm Ousmane Dembele (Pháp), Achraf Hakimi (Maroc), Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp), Nuno Mendes (Bồ Đào Nha), Cole Palmer (Anh), Pedri (Tây Ban Nha), Raphinha (Brazil), Mohamed Salah (Ai Cập), Vitinha (Bồ Đào Nha) và Lamine Yamal (Tây Ban Nha).

Danh sách Cầu thủ nữ xuất sắc nhất gồm Sandy Baltimore (Pháp), Nathalie Björn (Thụy Điển), Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha), Lucy Bronze (Barcelona, Anh), Mariona Caldentey (Tây Ban Nha), Temwa Chawinga (Malawi), Kadidiatou Diani (Pháp), Melchie Dumornay (Haiti), Patri Guijarro (Tây Ban Nha), Lindsey Horan (Mỹ), Lauren James (Anh), Chloe Kelly (Anh), Ewa Pajor (Ba Lan), Clàudia Pina (Tây Ban Nha), Alexia Putellas (Tây Ban Nha), Alessia Russo (Anh) và Leah Williamson (Anh).

Ở mùa giải trước, tiền đạo Vinícius Júnior của Câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đã giành danh hiệu nam Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2024, trong khi tiền vệ Aitana Bonmatí của Câu lạc bộ Bóng đá nữ Barcelona (Tây Ban Nha) được vinh danh ở hạng mục nữ Cầu thủ xuất sắc nhất./.

