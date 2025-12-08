SEA Games 33: Lễ khai mạc hứa hẹn tạo ra điều “chưa từng có”

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn cho biết ông tin tưởng Thái Lan sẽ tổ chức một lễ khai mạc ngoạn mục cho Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vào ngày 9/12 tới đây.

Các công đoạn đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan khẳng định buổi lễ sẽ truyền tải một thông điệp rõ ràng đến người hâm mộ thể thao toàn khu vực, đồng thời phản ánh tham vọng của Ban tổ chức trong việc tạo ra một điều gì đó “chưa từng có” tại Thái Lan.

Phát biểu sau khi tới thị sát Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) ngày 7/12, Bộ trưởng Atthakorn xác nhận nơi này đã được chuẩn bị đầy đủ và được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Ông lưu ý rằng Thái Lan sẽ phát sóng nhiều môn thể thao hơn bất kỳ kỳ SEA Games nào trước đây - hơn 31 môn - và truyền thông nước ngoài rất hài lòng với sự tiện lợi, công nghệ và sự phối hợp chuyên nghiệp được cung cấp tại IBC.

Ông nói thêm rằng Trung tâm Phát sóng Quốc tế có thể đóng vai trò là chuẩn mực mới cho các nước chủ nhà trong tương lai, phản ánh sự tiến bộ của Thái Lan trên nhiều phương diện.

Riêng về lễ khai mạc, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết chương trình sẽ có những màn trình diễn độc đáo và các yếu tố kỹ thuật được thiết kế riêng cho kỳ đại hội này.

Buổi lễ sẽ quy tụ các diễn viên, ca sỹ và vận động viên - những ngôi sao quá khứ, hiện tại và đang lên, đã và đang mang lại niềm tự hào cho Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một món quà đáng nhớ cho người hâm mộ thể thao.

Về thông điệp mà Thái Lan hy vọng gửi đến ASEAN thông qua lễ khai mạc, ông Atthakorn cho biết lễ khai mạc sẽ thể hiện sự hạnh phúc, sẵn sàng và vai trò địa lý trung tâm của đất nước Thái Lan./.

Theo TTXVN