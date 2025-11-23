Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Mỹ báo cáo ca tử vong do cúm gia cầm H5N5 - được cho là ca đầu tiên trên thế giới

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Sở Y tế bang Washington (Mỹ) vừa cho biết, một cư dân được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N5 đang được điều trị tại bang này đã tử vong ngày 21/11. Theo truyền thông Mỹ, đây là ca tử vong đầu tiên trên thế giới liên quan đến việc con người nhiễm virus cúm gia cầm thuộc phân nhóm H5 này.

Sở Y tế bang Washington (Mỹ) vừa cho biết, một cư dân được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N5 đang được điều trị tại bang này đã tử vong ngày 21/11. Theo truyền thông Mỹ, đây là ca tử vong đầu tiên trên thế giới liên quan đến việc con người nhiễm virus cúm gia cầm thuộc phân nhóm H5 này.

Mỹ báo cáo ca tử vong do cúm gia cầm H5N5 - được cho là ca đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Greenmemag

Sở Y tế bang Washington cho biết người tử vong là một cụ ông/cụ bà lớn tuổi có bệnh nền, sống tại hạt Grays Harbor ven bờ Thái Bình Dương ở phía tây bang này. Người này nuôi một đàn gia cầm nhiều giống khác nhau trong sân sau nhà và đã nhập viện điều trị từ đầu tháng do mắc bệnh. Giới chức y tế bang đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N5 trong sân sau của gia đình, nhận định gia cầm hoặc chim hoang dã có thể là nguồn lây. Theo AFP, ca bệnh này đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận.

Theo thông báo của Sở Y tế bang Washington, những người từng tiếp xúc với ca bệnh trên, môi trường nuôi gia cầm cũng như các yếu tố liên quan khác đều chưa phát hiện dương tính với virus cúm gia cầm. Các quan chức y tế công cộng sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, theo dõi xem liệu các đối tượng này có xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh hay không. Thông báo nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm trong cộng đồng vẫn rất thấp, “hiện không có bằng chứng cho thấy virus này lây từ người sang người”.

Theo AP, virus cúm gia cầm H5N5 trước đây chỉ được phát hiện trên động vật, và mối đe dọa của nó đối với sức khỏe con người không lớn hơn loại virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 “nổi tiếng”. Từ năm 2024 đến nay, H5N1 đã khiến hàng chục người tại Mỹ nhiễm bệnh, chủ yếu là công nhân tại các trang trại bò sữa và gia cầm, với triệu chứng nhìn chung nhẹ.

Đây là ca tử vong thứ hai do người nhiễm virus cúm gia cầm tại Mỹ được báo cáo trong năm nay. Ca đầu tiên xảy ra ở bang Louisiana. Người tử vong cũng là một người cao tuổi có bệnh nền, được xác nhận nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 chủng D1.1 vào tháng 12 năm ngoái và tử vong đầu năm nay sau khi được điều trị. CDC Mỹ cho biết chủng D1.1 có mang đột biến có thể khiến virus dễ xâm nhập đường hô hấp trên của con người hơn.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã

