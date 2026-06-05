Mỹ áp đặt trừng phạt Chủ tịch Cuba, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt trừng phạt bất hợp pháp

Chính quyền Mỹ ngày 4/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng nhiều cá nhân và thực thể khác, trong động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép đối với quốc đảo Caribe này.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: AFP.

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, Chủ tịch Díaz-Canel cùng 4 cá nhân và 5 tổ chức của Cuba đã bị đưa vào Danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt và các cá nhân bị phong tỏa tài sản. Trong số các thực thể bị trừng phạt có Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Việc bị đưa vào danh sách này đồng nghĩa với việc mọi tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan tại Mỹ hoặc thuộc phạm vi tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa. Các công dân và doanh nghiệp Mỹ cũng bị cấm thực hiện giao dịch với những đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt.

Ông Miguel Díaz-Canel, 66 tuổi, trở thành Chủ tịch Cuba vào năm 2018, kế nhiệm nhà lãnh đạo Raúl Castro.

Động thái mới của Washington diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng. Trước đó, vào tháng 5, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba, đồng thời đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Raúl Castro liên quan đến một vụ việc xảy ra năm 1996 có liên quan đến cộng đồng người Cuba lưu vong.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ lắng nghe tiếng nói của cộng đồng quốc tế và ngay lập tức chấm dứt các biện pháp cấm vận, trừng phạt cũng như sức ép nhằm vào Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Global Times.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Washington không thể biện minh cho lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh gọi là “bất hợp pháp” đối với Havana bằng những cáo buộc thiếu căn cứ và các chiến dịch bôi nhọ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các lệnh cấm vận và trừng phạt đơn phương kéo dài nhiều thập niên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế cũng như đời sống người dân Cuba, đồng thời vấp phải sự phản đối rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Bà Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài.

Ngọc Liên