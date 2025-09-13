Mường Mìn di dời người dân khỏi vùng ảnh hưởng thiên tai

Thực hiện Quyết định 4845/QĐ-UBND ngày 1/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất giai đoạn 2021-2025, xã Mường Mìn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi khu vực mất an toàn, đồng thời triển khai bố trí tái định cư (TĐC) xen ghép và tập trung. Đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư vùng biên.

Khu TĐC cho các hộ dân ở bản Mìn và bản Luốc Lầu đang được thi công.

Mường Mìn là xã biên giới thường xuyên hứng chịu lũ quét, sạt lở đất, vì vậy công tác phòng chống thiên tai luôn là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Để sớm di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao của thiên tai, thời gian qua xã đã tăng cường vận động, tuyên truyền Nhân dân tự nguyện di dời đến nơi ở mới an toàn.

Với sự quan tâm của tỉnh, trên địa bàn xã đang tập trung triển khai các dự án TĐC cho bà con vùng có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ bản Mìn và bản Luốc Lầu có diện tích triển khai 5,2ha, tổng mức đầu tư gần 31 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 1/2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bố trí nơi ở mới cho 81 hộ dân. Hiện khối lượng công việc còn lại không nhiều, dự kiến công trình sẽ sớm bàn giao. Cùng với đó, các dự án khu dân cư bản Yên (24,5 tỷ đồng) và bản Luốc Lầu (12,5 tỷ đồng) đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến phục vụ di dời hơn 90 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, một số hộ dân kinh doanh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất kiên quyết không di dời TĐC do đã xây nhà kiên cố hoặc đang kinh doanh ổn định. Theo lý giải của các hộ dân, với mức hỗ trợ hiện nay bà con khó có thể tiếp tục buôn bán ở nơi mới.

Chị Hà Thị H., một tiểu thương tại trung tâm xã chia sẻ: “Tôi đồng tình với chủ trương di dời để an toàn, nhưng nơi mới xa trung tâm, không có khách thì buôn bán khó có thể duy trì. Nếu có thêm chính sách hỗ trợ về nghề hoặc quy hoạch chợ thương mại trong khu TĐC, bà con tiểu thương như chúng tôi sẽ yên tâm hơn”.

Còn anh Vi Văn H. ở bản Luốc Lầu bày tỏ: “Nhà tôi xây dựng kiên cố, gắn bó với ruộng vườn. Giờ di dời vừa xa sinh kế, vừa khó kinh doanh, mà hỗ trợ mỗi tiền di dời thì gia đình rất khó xoay xở”.

Ngoài ra, quá trình triển khai xã còn hạn chế về quỹ đất xen ghép, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, địa hình phức tạp khiến chi phí đầu tư lớn. Một số dự án phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhưng chưa bố trí vốn, dẫn đến chậm tiến độ.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn Ngân Văn Hanh cho biết: Xã đang nỗ lực tuyên truyền để người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc di dời, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh sớm có những chính sách hỗ trợ sinh kế, đặc biệt cho nhóm hộ kinh doanh. Các đề xuất cụ thể gồm, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án TĐC tập trung; kiến nghị quy hoạch khu thương mại nhỏ trong TĐC; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để chuyển đổi nghề, bố trí quỹ đất thuận lợi cho hộ buôn bán.

Có thể thấy, việc sắp xếp, ổn định dân cư không chỉ dừng lại ở mục tiêu an toàn tính mạng, tài sản, mà còn phải bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Xã Mường Mìn đang định hướng sẽ gắn các khu TĐC mới với phát triển nông nghiệp bền vững như trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi hàng hóa, đồng thời khuyến khích khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng ở các bản dọc suối Yến. Đây cũng là giải pháp để nâng cao thu nhập, góp phần XDNTM, gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

“Chúng tôi tin rằng, nếu có chính sách gắn với sinh kế, nhất là tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tiếp tục mưu sinh tại nơi TĐC, sự đồng thuận của người dân sẽ cao hơn, góp phần bảo đảm mục tiêu ổn định lâu dài, bền vững”, ông Hanh tin tưởng.

Bài và ảnh: Đình Giang