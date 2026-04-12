Mường Lát phát triển vùng nguyên liệu sắn

Với mục tiêu khai thác tiềm năng đất đai và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc, xã Mường Lát đang tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi một số diện tích đất kém hiệu quả sang trồng sắn.

Người dân bản Buốn thu hoạch sắn.

Những ngày đầu tháng 4, trên các triền đồi ở thôn Buốn, người dân tất bật thu hoạch diện tích sắn còn lại và đẩy nhanh tiến độ trồng sắn niên vụ 2026-2027. Năm nay sắn được mùa, đầu ra thuận lợi, giá thu mua ổn định đã mang đến niềm vui lớn cho bà con địa phương. Chị Vị Thị Piêng, người trồng sắn ở bản Buốn cho biết: “Sắn vừa được mùa lại được giá, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá trên 1.500 đến 1.700 đồng/1kg, ai cũng phấn khởi, yên tâm đầu tư cho vụ sắn sau”.

Ông Triệu Văn Lộ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Lát cho biết, vài năm gần đây đầu ra ổn định hơn, cây sắn đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Đặc điểm của địa hình dốc, đất khô cằn khiến các loại cây trồng khác khó phát triển, trong khi sắn lại phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhờ khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp, cây sắn giúp người dân giảm rủi ro và dễ dàng mở rộng diện tích. Đến nay, người dân trên địa bàn xã đã trồng được 210ha sắn. Để nâng cao giá trị cây sắn, nhiều hộ dân trong xã đã liên kết với Công ty CP Sản xuất chế biến nông lâm sản và Vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh và Đồn Biên phòng Tén Tằn xây dựng mô hình thâm canh sắn sử dụng giống cao sản, bón phân đúng quy trình kỹ thuật, năng suất cao hơn nhiều so với sản xuất đại trà. Đồng thời, công ty thực hiện việc liên kết thu mua, có cơ chế bảo đảm lợi nhuận cho người trồng sắn.

Nhằm phát triển cây sắn theo hướng bền vững, UBND xã Mường Lát đã ban hành kế hoạch phát triển bền vững cây sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từng bước hình thành vùng sản xuất sắn theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và ổn định đời sống cho người dân. Theo kế hoạch, xã sẽ xây dựng vùng nguyên liệu sắn ổn định, khuyến khích người dân trồng giống sắn mới có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, chú trọng tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hình thành các vùng chuyên canh phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng thôn, bản. Vận động các hộ dân chuyển đổi một số diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng sắn; tăng cường liên kết giữa người trồng sắn với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giống, vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Bài và ảnh: Thiện Nhân