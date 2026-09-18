Mường Lát chủ động bảo đảm an toàn y tế phục vụ Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”

Sáng 18/9, Trung tâm Y tế Mường Lát phối hợp với xã Mường Lát triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các cơ sở lưu trú và kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại Nhà hàng Mường Víp, nhằm bảo đảm các điều kiện y tế phục vụ chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”.

Phun hóa chất diệt côn trùng tại Nhà khách Đảng ủy xã Mường Lát.

Tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, lực lượng y tế tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi, góp phần chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền, bảo đảm môi trường lưu trú an toàn cho đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia chương trình.

Tại Nhà hàng Mường Víp, đoàn công tác tập trung kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, từ nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm đến vệ sinh khu vực bếp, dụng cụ chế biến và các điều kiện phục vụ ăn uống.

Đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến của Nhà hàng Mường Víp.

Việc tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra và phòng, chống dịch bệnh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sức khỏe cho đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”.

Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ chương trình diễn ra chu đáo, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách về với vùng biên Mường Lát.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 diễn ra vào 20 giờ 10 phút chủ nhật, ngày 20/9/2026, truyền hình trực tiếp trên sóng TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình, hàng trăm phần quà nghĩa tình sẽ được trao tận tay các em học sinh.

Hồ Thuỷ (CTV)