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Xuất hiện vết nứt dài 200m, sơ tán 14 hộ dân 

Lê Hòa
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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND xã Thạch Lập, từ ngày 17/9, trên đồi Cò Hoi, khu Hoa Sơn thuộc thôn Lập Thắng xuất hiện vết nứt dài 200m, sâu 0,8-1,0m.

Xuất hiện vết nứt dài 200m, sơ tán 14 hộ dân

Thông tin từ UBND xã Thạch Lập, từ ngày 17/9, trên đồi Cò Hoi, khu Hoa Sơn thuộc thôn Lập Thắng xuất hiện vết nứt dài 200m, sâu 0,8-1,0m.

Xuất hiện vết nứt dài 200m, sơ tán 14 hộ dân&nbsp;

Khu vực xuất hiện vết nứt rộng khoảng 16ha, nhiều đoạn đã có hiện tượng sạt trượt, nước chảy vào các khe nứt nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Ngoài ra, tại khu vực trên có nhiều khối đá mồ côi dạng tảng lăn có nguy cơ lăn xuống khu dân cư.

UBND xã đã khoanh vùng và thực hiện sơ tán 14 hộ dân với khoảng 70 khẩu khu vực dưới chân đồi đến nơi an toàn. Đồng thời, cắt cử lực lượng theo dõi sát tình trạng vết nứt để có phương án ứng phó, xử lý kịp thời bảo đảm an toàn cho người và tài sản của Nhân dân.

Lê Hòa

Từ khóa:

#xã Thạch Lập #Sơ tán #thông tin #đồi

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