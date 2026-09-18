Một số dự án xử lý rác chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu

Hiện nay, hai dự án nhà máy xử lý rác quy mô lớn tại phường Bỉm Sơn và phường Nam Sầm Sơn đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trước thực tế trên, các ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn phấn đấu vận hành trong quý II năm 2027.

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có công suất xử lý khoảng 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện khoảng 18MW, tổng vốn đầu tư trên 2.051 tỷ đồng. Theo tiến độ cam kết, dự án hoàn thành xây dựng, tiếp nhận rác và vận hành thử nghiệm trong tháng 12/2026, vận hành thương mại trong tháng 4/2027, nhưng hiện nay, tiến độ dự án đang chậm khoảng 4 tháng.

Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công các hạng mục. Một số hạng mục chính như bể chứa rác, móng lò đốt, móng tháp lọc bụi, móng tháp phản ứng, móng ống khói, trạm bơm tổng hợp đang được triển khai. Một số hạng mục phụ trợ đã hoàn thành phần thô. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của dự án chưa thi công, gồm tháp làm mát, trạm xử lý nước thải, bể sự cố, bể thu nước mưa, nhà thiết bị khí nén và thiết bị hóa chất, khu vệ sinh xe chở rác và bể lắng, nhà bảo dưỡng tro bay, xưởng xử lý xỉ, bãi chôn lấp tro bay.

Theo ông Ji Shunli, phó tổng giám đốc, đại diện chủ đầu tư: "Doanh nghiệp phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành trong quý II năm 2027. Một trong những khó khăn lớn hiện nay là cơ chế giá điện đối với các dự án điện rác chưa được xác định rõ ràng, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và việc huy động vốn thực hiện dự án. Do vậy, việc sớm ban hành cơ chế giá điện ổn định và minh bạch là yếu tố quyết định để các dự án có thể triển khai hiệu quả. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương để dự án sớm hoàn thành”.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại phường Nam Sầm Sơn do Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam Thành Phố làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng, có công suất xử lý khoảng 300 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng. Theo cam kết trước đây của chủ đầu tư, dự án hoàn thành, tiếp nhận rác và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra của các sở, ngành, trong tổng số 26 hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế, đến nay, chủ đầu tư mới triển khai 4 nhóm hạng mục chính, gồm hạ tầng giao thông, nhà điều hành, nhà xưởng xử lý rác, đường dây tải điện và trạm biến áp. Như vậy, tiến độ thực hiện chưa bảo đảm khả năng hoàn thành dự án theo cam kết. Bên cạnh đó, hiện trạng các hạng mục nhà điều hành, nhà bảo vệ và nhà xưởng xử lý rác đang thi công không đúng với hồ sơ thiết kế và quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Ngày 24/7/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nam Sầm Sơn đã kiểm tra trật tự xây dựng và lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty.

Việc chậm tiến độ của hai dự án ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để tiếp tục thực hiện và xử lý tiến độ các dự án nhà máy xử lý rác tại phường Bỉm Sơn và phường Nam Sầm Sơn, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các phường liên quan tiếp tục theo dõi, xử lý những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ; trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện hai dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế tại công trường hai dự án, tập trung vào các hạng mục chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện từng dự án, kịp thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những nội dung chậm, chưa bảo đảm yêu cầu. Trường hợp có nguy cơ không bảo đảm các mốc tiến độ nêu trên hoặc phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bài và ảnh: Lan Anh