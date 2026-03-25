Mường Chanh quyết tâm xây dựng “xã không ma túy”

Mường Chanh là xã biên giới, từng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Do đó, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường công tác phòng, chống ma túy một cách bài bản, lâu dài và bền vững.

Lễ phát động cho học sinh Trường THCS Mường Chanh ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy.

Mường Chanh có 22,5km đường biên và 12 mốc giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay (Lào). Toàn xã hiện có 818 hộ, 3.817 nhân khẩu, với 4 dân tộc là Thái, Mường, Kinh, Khơ Mú sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm gần 90%. Địa bàn xã Mường Chanh rộng, mật độ dân cư thưa thớt, có nhiều đường mòn, lối mở. Đây vừa là điều kiện để công dân hai nước giao thương, buôn bán, nhưng cũng là “lỗ hổng” cho các đối tượng lợi dụng vận chuyển, thẩm lậu nguồn ma túy từ nước ngoài vào địa bàn.

Trên cơ sở nhận diện đầy đủ các nguy cơ tiềm ẩn, cấp ủy và chính quyền xã Mường Chanh xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục và mang tính lâu dài. Không chỉ dừng lại ở các biện pháp tình thế, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 30/9/2025 về xây dựng xã không ma túy trên địa bàn xã Mường Chanh giai đoạn 2025-2030. UBND xã ban hành kế hoạch về xây dựng “xã không ma túy” giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu “xã không ma túy” trong năm 2026.

Đồng thời, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của xã là “lấy phòng ngừa làm chính, lấy cơ sở làm trọng tâm và lấy Nhân dân làm chủ thể”. Đây cũng là bước đi có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các giải pháp đồng bộ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể như: không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; không hình thành các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; hướng tới mục tiêu cao hơn là từng bước giảm và tiến tới chấm dứt tình trạng người nghiện trên địa bàn.

Đồng chí Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết: "Ngay sau khi Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng và từng thôn bản. Mục tiêu của địa phương là xây dựng địa bàn không có ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, không có điểm, tụ điểm phức tạp. Công tác phòng, chống ma túy được triển khai thực hiện trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Thực tiễn cho thấy, đói nghèo, thiếu việc làm và hạn chế về nhận thức chính là nguyên nhân dễ phát sinh tệ nạn. Do vậy, cùng với các giải pháp nghiệp vụ, xã đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, coi đây là “lá chắn mềm” nhưng bền vững trong phòng, chống ma túy. Đồng chí Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh chia sẻ: “Chúng tôi xác định phải làm từ gốc, từ sớm. Ngoài việc quản lý chặt chẽ, lực lượng công an còn phối hợp với các đoàn thể, gia đình để giúp đỡ người sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh tái nghiện”.

Cùng với công tác quản lý, xã Mường Chanh đặc biệt coi trọng tuyên truyền, xem đây là giải pháp mang tính nền tảng. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từ hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, đến các hoạt động ngoại khóa trong trường học. 100% người dân tại 9/9 thôn, bản đã tham gia ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Điều này thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm cao của cộng đồng trong việc nói “không” với ma túy.

Tại nhiều thôn bản, người dân đã chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng. Những mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì hiệu quả như: “Trường THCS Mường Chanh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Dòng họ Lò tự quản về an ninh trật tự tại bản Bóng”; “Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “Xã Mường Chanh không có ma túy” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể gắn với trách nhiệm của từng hộ gia đình...

Những kết quả đạt được bước đầu đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Từ địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Mường Chanh đang từng bước trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống ma túy ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng nhận thức, xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ lâu dài, không thể chủ quan, lơ là. “Chúng tôi xác định đây là “cuộc chiến” không có điểm dừng. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức đoàn thể, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn”, Chủ tịch UBND xã Hà Văn Tế khẳng định.

Bài và ảnh: Tiến Đông