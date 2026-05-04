Mức xử phạt hành chính vi phạm các quy định về bán lẻ điện từ ngày 25/05/2026

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 133/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định về bán lẻ điện như sau:

- Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Không ký hợp đồng mua bán điện sau 07 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã bảo đảm các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng;

+ Sử dụng thiết bị (phương tiện) đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi.

- Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi bán điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn.

- Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

+ Giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không bảo đảm một trong các điều kiện theo quy định.

- Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 150.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, hành vi vi phạm các quy định về bán lẻ điện có thể bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng; bên cạnh đó còn có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục, bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Lưu ý: Các hành vi vi phạm hành chính nêu do tổ chức thực hiện và mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với tổ chức theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định 133/2026/NĐ-CP.

