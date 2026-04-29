Triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kế hoạch được ban hành trên cơ sở thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (sửa đổi, bổ sung), Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Rà soát toàn diện văn bản còn hiệu lực

Theo kế hoạch, đối tượng rà soát là toàn bộ các văn bản QPPL do HĐND, UBND, Chủ tịch UBND các cấp ban hành còn hiệu lực và các văn bản đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/10/2026.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường là cơ quan chủ trì thực hiện rà soát theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; Sở Tư pháp giữ vai trò cơ quan thường trực, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả.

Hoàn thành nhiều mốc tiến độ quan trọng trong năm 2026

Kế hoạch đề ra các mốc thời gian cụ thể. Trong đó, việc lập danh mục văn bản được thực hiện theo 2 đợt: đợt 1 hoàn thành trước ngày 20/5/2026 (các đơn vị gửi báo cáo), Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 31/5/2026; đợt 2 hoàn thành trước ngày 1/11/2026, tổng hợp trước ngày 15/11/2026.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo sơ bộ kết quả rà soát trước ngày 30/6/2026 và báo cáo chính thức trước ngày 15/11/2026. Công tác tổng kết, đánh giá toàn diện dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026.

Song song với đó, trong quý II/2026, tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng rà soát

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình rà soát, hệ thống hóa văn bản, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính chính xác của kết quả.

Đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Bảo đảm nguồn lực và tăng cường trách nhiệm thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định; các cơ quan, địa phương có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực được giao.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai tổng rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

LP (Nguồn UBND tỉnh)