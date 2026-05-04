Bộ Y tế không còn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền cấp, quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây.

Như vậy, từ ngày 1/7, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề y chuyển về địa phương.

Bộ Y tế sẽ thực hiện cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với các bệnh viện tư nhân; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ, xem xét khả năng điều chỉnh bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt, xem xét khả năng thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Nghị quyết số 21 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến ngày 1/1/2028, trong khi nội dung phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7.

