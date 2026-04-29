Từ ngày 15/5, người nổi tiếng bị phạt tới 100 triệu đồng nếu quảng cáo sản phẩm chưa sử dụng

Quảng cáo sản phẩm khi thực tế chưa dùng, người nổi tiếng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng từ ngày 15/5, kèm yêu cầu xin lỗi công khai và nộp lại khoản thu bất hợp pháp.

Nghị định 87/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5 đã thiết lập một khung pháp lý riêng biệt và nghiêm khắc dành cho người Influencers/KOLs - nhóm đối tượng vốn chưa được định danh rõ ràng trong các quy định cũ.

Cụ thể, Influencers/KOLs sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà đã giới thiệu về nó.

Mức phạt 60-80 triệu đồng dành cho hành vi “không thực hiện thông báo về việc quảng cáo ngay trước và trong khi thực hiện hoạt động quảng cáo”. Điều này đồng nghĩa, nếu một nghệ sĩ, KOL đăng video quảng cáo sản phẩm thì ngay từ đầu video, phải thông báo cho người xem đây là video quảng cáo sản phẩm.

Ngoài xác minh sản phẩm, các KOL đồng thời có trách nhiệm xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Nếu vi phạm, họ có thể bị phạt 40-60 triệu đồng.

Điểm mới đáng chú ý khác trong biện pháp khắc phục hậu quả là người có ảnh hưởng vi phạm không chỉ bị phạt tiền mà còn buộc phải xin lỗi công khai bằng văn bản tới người tiêu dùng, một hình thức răn đe đánh trực tiếp vào uy tín cá nhân - “tài sản quý giá” của những người có ảnh hưởng.

Ngoài ra, các sai phạm loại này còn bị buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa hoặc dừng cung cấp dịch vụ và phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền đã bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trước đây, khi người có ảnh hưởng thực hiện các hành vi quảng cáo sai sự thật, cơ quan chức năng thường phải áp dụng các quy định chung dành cho cá nhân quảng cáo không đúng sự thật với mức phạt 60-80 triệu đồng.

Với các quy định mới nêu trên, Nghị định 87/2026 đã cụ thể hóa trách nhiệm của nhóm đối tượng này với những chế tài mạnh hơn.

NDS