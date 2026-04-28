Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động trong năm phải thông báo doanh thu thực tế

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, khi chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo doanh thu thực tế lũy kế đến thời điểm chấm dứt hoạt động cùng hồ sơ liên quan.

Cụ thể, tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế và sử dụng hóa đơn nêu rõ: trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động trong năm thì phải thông báo doanh thu thực tế lũy kế từ đầu năm đến thời điểm chấm dứt hoạt động, đồng thời nộp kèm hồ sơ chấm dứt hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ các nguyên tắc liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Theo đó, đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh, việc tạm ngừng thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng đã đăng ký thuế, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để cập nhật tình trạng tạm ngừng.

Đáng chú ý, trong thời gian tạm ngừng hoạt động, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng không trọn tháng (đối với khai theo tháng) hoặc không trọn quý (đối với khai theo quý).

Quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý thuế, bảo đảm việc xác định nghĩa vụ thuế chính xác khi hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan chức năng theo dõi, quản lý hiệu quả hơn đối với khu vực kinh tế cá thể.

Như vậy, việc thông báo doanh thu thực tế lũy kế là nghĩa vụ bắt buộc đối với hộ kinh doanh khi chấm dứt hoạt động trong năm, cần được thực hiện đầy đủ, đúng thời điểm theo quy định của pháp luật.

