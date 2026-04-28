Điểm tựa pháp luật cho người yếu thế trong xã hội

Trong những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả công tác TGPL miễn phí cho người khuyết tật, người cao tuổi có khó khăn về tài chính và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với các hoạt động TGPL, đồng thời xác định đối tượng thuộc diện TGPL là nhóm yếu thế trong xã hội, trung tâm thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện thông qua các hình thức tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng... vì thế tất cả yêu cầu TGPL của người dân được đáp ứng kịp thời. Việc cử người thực hiện TGPL được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu TGPL. Trong công tác phối hợp về hoạt động tố tụng, trung tâm còn thường xuyên phối hợp với sở, hội, ban, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai hoạt động TGPL cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, người dưới 16 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Chính vì vậy, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy để những đối tượng yếu thế trong xã hội tìm đến khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, cần được TGPL.

Nhờ làm tốt hoạt động phối hợp, từ đầu năm 2025 đến nay trung tâm đã thực hiện TGPL tại trụ sở và các địa điểm khác nhau được 1.009 vụ việc; số vụ thành đạt 870 vụ việc. Trong đó, thụ lý và thực hiện TGPL cho các đối tượng được TGPL là người khuyết tật có khó khăn về tài chính được 19 vụ việc cho 19 đối tượng; thụ lý và thực hiện TGPL 8 vụ việc cho 8 đối tượng là người cao tuổi có khó khăn về tài chính; tham gia 5 phiên tòa trực tuyến tại các điểm cầu tòa án Nhân dân cấp tỉnh, khu vực... Cùng với đó, trung tâm đã tham mưu cho Sở Tư pháp tổ chức 2 hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận TGPL đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Như Thanh và Như Xuân; biên soạn, in ấn và phát hành 24.600 tờ gấp pháp luật về TGPL cho người dân tộc thiểu số.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trung tâm được giao thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 truyền thông giảm nghèo về thông tin và Tiểu dự án 2, Dự án 7 nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình, trung tâm đã tổ chức 8 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý tại 16 xã miền núi, phát 24.810 tờ gấp pháp luật để cấp phát cho người dân tại các xã Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Hồi Xuân, Nam Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Linh Sơn, Văn Phú, Yên Khương, Yên Thắng; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 tại các xã Kim Tân, Vân Du, Nga Sơn và Tân Tiến.

Bà Nguyễn Thị Ngà, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “TGPL miễn phí là chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong các buổi truyền thông, chúng tôi dành nhiều thời gian giải đáp thắc mắc với từng sự việc cụ thể, giúp bà con hiểu tường tận hơn các quy định của pháp luật”.

Có thể khẳng định, hoạt động TGPL có vai trò hết sức quan trọng giúp người dân tiếp cận, hiểu quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, từ đó giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công tác TGPL đã đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng xã hội, không chỉ là “điểm tựa pháp lý”, mà còn là “điểm tựa tinh thần” trên con đường đi tìm công lý cho những người yếu thế trong xã hội.

Bài và ảnh: Tiến Đông