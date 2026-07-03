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Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế tư nhân

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Với quan điểm, Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, Nghị quyết số 68-NQ/TW được coi là một cú “huých" thể chế mạnh mẽ, mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế tư nhân. Việc xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Nghị quyết thể hiện sự đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện và bền vững.

Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Với quan điểm, Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, Nghị quyết số 68-NQ/TW được coi là một cú “huých" thể chế mạnh mẽ, mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển kinh tế tư nhân. Việc xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Nghị quyết thể hiện sự đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện và bền vững.

Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế tư nhân

Mục tiêu và tầm nhìn về phát triển kinh tế tư nhân

Mai Huyền

Từ khóa:

#Phát triển kinh tế #Nghị quyết #Nhà nước #Mục tiêu #Bộ chính trị #Doanh nghiệp #phát triển toàn diện #Chiến lược #động lực quan trọng #Trung tâm

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