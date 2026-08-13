Đoàn công tác Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Thiệu Hóa

Ngày 13/8, Đoàn công tác của Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng ủy xã Thiệu Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Thiệu Hoá đã triển khai các quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ; rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản, lập và giao nộp hồ sơ. 100% văn bản đến được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung; văn bản giấy được quét, cập nhật để xử lý trên môi trường điện tử.

Đồng chí Lê Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thiệu Hoá báo cáo công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng ủy xã Thiệu Hóa.

Từ ngày 1/7/2025 đến 31/7/2026, Đảng ủy xã đã tiếp nhận 5.658 văn bản đến, tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt 98,67%; phát hành 1.425 văn bản đi, tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình đạt 99%.

Công tác rà soát, phân loại, chỉnh lý, số hóa tài liệu sau sắp xếp tổ chức bộ máy được tập trung thực hiện. Đến ngày 12/8/2026, hơn 2.400 hồ sơ đảng viên đã được rà soát, phân loại, chỉnh lý, sắp xếp; trong đó 1.600 hồ sơ được quét, đạt khoảng 66% số hồ sơ thuộc diện số hóa. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước được chú trọng, không để xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước hoặc thất lạc hồ sơ, tài liệu.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác ghi nhận kết quả trong quản lý, thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời trao đổi, hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ. Đoàn đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý hồ sơ điện tử; thực hiện đầy đủ việc ký số, đóng dấu điện tử; quản lý chặt chẽ tài liệu mật; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, nhất là trong quá trình số hóa hồ sơ đảng viên. Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, chấn chỉnh nghiệp vụ lập hồ sơ, hoàn thiện điều kiện phòng, kho lưu trữ và trang thiết bị.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy xã Thiệu Hóa trong rà soát, thu thập, chỉnh lý, số hóa tài liệu sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Thiệu Hoá tiếp tục kiện toàn đội ngũ, bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, gắn số hóa với quản lý, bảo mật, an toàn dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thanh Mai