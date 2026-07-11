Muay Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn lứa tuổi 14-16 tại Giải vô địch Muay trẻ quốc gia năm 2026

Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, Giải vô địch Muay trẻ quốc gia năm 2026 khép lại với nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Đội tuyển Muay Thanh Hóa khẳng định vị thế của mình ở lứa tuổi trẻ.

Giải quy tụ gần 450 vận động viên đến từ 24 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Tại giải đấu này, Đội tuyển Muay Thanh Hóa đã để lại dấu ấn với thành tích hạng ba toàn đoàn ở nhóm tuổi 14-16 cùng nhiều tấm huy chương ở các nhóm tuổi.

Ở nhóm tuổi 14-16, các võ sĩ trẻ Thanh Hóa thi đấu ấn tượng khi giành 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn. Đây cũng là nhóm tuổi mang về thành tích nổi bật nhất cho Muay Thanh Hóa tại giải năm nay.

Ba tấm HCV thuộc về Lê Thị Bảo Quyên (hạng cân 48kg nữ), Nguyễn Thị Trang (63,5kg nữ) và Trần Ngọc Thủy Tiên (67kg nữ).

Hai HCB do Phạm Phương Thảo (51kg nữ) và Hà Văn Hưng (57kg nam) giành được.

Ba HCĐ thuộc về Cao Tường Minh (63,5kg nam), Bùi Thị Bích Huyền (60kg nữ) và Hà Lê Minh Châu (45kg nữ).

Nguyễn Thị Hương (bục số 1) thể hiện vai trò “đầu tàu” với tấm HCV ở nhóm tuổi 17-23.

Ở nhóm tuổi 17-23, các học trò của HLV trưởng Đinh Công Sơn tiếp tục có thêm 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Nguyễn Thị Hương xuất sắc bước lên bục cao nhất ở hạng cân 71kg nữ. Nguyễn Thị Hiền Lương giành HCB hạng cân 51kg nữ, Hà Thị Hoài (57kg nữ) và Nguyễn Cẩm Linh (75kg nữ) cùng mang về HCĐ.

Ở lứa tuổi 12-13, Bùi Hà Vy giành HCB ở hạng cân 56kg nữ.

Muay Thanh Hóa xếp hạng ba toàn đoàn lứa tuổi 14-16. Ảnh: Thủy Tiên

Với tổng cộng 4 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, đội tuyển Muay Thanh Hóa tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo trẻ, đặc biệt ở nhóm tuổi 14-16 - lực lượng được kỳ vọng sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển Muay Thanh Hóa trong những năm tới.

Kết quả toàn đoàn, Hà Nội là đơn vị thi đấu thành công nhất khi giành vị trí số một ở cả ba nhóm tuổi 12-13, 14-16 và 17-23.

Ở nhóm tuổi 14-16, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, còn Thanh Hóa đứng thứ ba toàn đoàn.

Giải vô địch Muay trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 11/7 với 55 nội dung thi đấu, gồm 51 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn.

Hoàng Sơn