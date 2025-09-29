Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại, các địa phương khẩn trương khắc phục

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

♦ Tại xã Định Tân, mưa bão đã làm lốc mái tôn công trình phù trợ nhà văn hóa các thôn Tam Đồng, Vệ Thôn, Trịnh Điện, Đồng Tình và thôn Sét; 55ha rau và hoa màu bị ngập úng; 155 cây lâu năm, cây bóng mát trong khu dân cư bị đổ gãy; cột điện bị gãy đổ gây mất điện toàn xã.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Công ty Thủy nông Nam Sông Mã; các HTX và các thôn trên đã tiến hành khơi thông cống rãnh, mương tiêu, mở các cống thoát nước qua đê, vận hành kịp thời các trạm bơm tiêu tiêu úng để bảo vệ mùa màng.

Lãnh đạo xã Định Tân kiểm tra tuyến đê sông Mã qua địa bàn.

Các thôn ven sông thường xuyên, chủ động kiểm tra những địa điểm xung yếu khi mực nước sông dâng cao, báo cáo và chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được tổ chức huấn luyện, diễn tập.

♦ Tại xã Hà Long, tính đến 17h ngày 29/9, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và các công trình giáo dục, y tế, văn hóa.

Tuy nhiên, mưa lớn đã làm khoảng 50ha lúa, hoa màu, cây ăn quả tại các thôn Yến Vỹ, Hoàng Vân, Đồng Hậu, Quảng Bình bị ngập cục bộ.

Một số tuyến đường ngập sâu từ 0,4m. Quốc lộ 217B đoạn cầu Long Khê bị ngập. Thành kênh thủy lợi tại thôn Yến Vỹ bị sập 30m, nghiêng 150m, có nguy cơ tiếp diễn.

Về hạ tầng tiêu úng, toàn xã có 4 trạm bơm, trong đó 3 trạm đã vận hành. Xã cũng ghi nhận 3 điểm xung yếu gồm: tràn hồ Trạng Sơn, cầu Đìa Ngang, cầu Bắc Yên. Đặc biệt, tại hồ Trạng Sơn, mực nước đã vượt ngưỡng 0,5-0,8m, UBND xã đã lập chốt cấm người và phương tiện qua lại.

Một số diện tích lúa, ổi và hoa màu bị ảnh hưởng.

Xã Hà Long đã phân công lực lượng lập chốt cảnh báo, hướng dẫn tại các điểm ngập, tràn nguy hiểm; xử lý cây đổ trên các tuyến đường. Huy động dân quân, lực lượng xung kích tuần tra, canh gác các đoạn đê xung yếu có dấu hiệu thấm dột. Vận hành các trạm bơm, cống tiêu, đảm bảo tiêu thoát úng an toàn.

♦ Theo báo cáo của UBND xã Sơn Thủy, mưa bão khiến nước sông dâng cao gây sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân và phương tiện không lưu thông được, giao thông chia cắt.

Đầu cầu cầu Sơn Thủy đang bị xói lở nặng.

Theo đó, Cầu Sơn Thủy nằm trên Quốc lộ 16 tại lý trình Km89+580 qua bản Chung Sơn đang bị hư hỏng nặng chân, mố cầu, bị sập hoàn toàn mặt đường nhựa đường dẫn lên đầu cầu phía đầu tuyến hướng đi xã Hiền Kiệt.

Phần đầu cầu bị nước cuốn trôi.

Phần mặt đường bị xói lở xuống sông, khiến phương tiện không lưu thông, chia cắt giao thông.

Hiện xã Sơn Thủy đã tổ chức 2 chốt trực hai bên đầu cầu đảm bảo không cho người dân và phương tiện qua lại.

♦ Tại xã Na Mèo, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, đặc biệt là đường vào bản Na Pọng và Cha Khót.

Đường giao thông từ trung tâm xã Na Mèo đi các bản: Na Pọng và Cha khót đang bị ngập sâu.

Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực gác, căng dây cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, với hàng trăm khối đất đá từ sườn núi tràn xuống, vùi lấp đoạn đường qua bản Bo Hiềng, làm giao thông bị chia cắt.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã Sơn Thủy - Na Mèo, vùi lấp đoạn đường qua bản Bo Hiềng.

♦ Tại xã Tam Lư, đến 8h ngày 29/9, trên địa bàn có mưa rất to, khiến 3 tuyến tràn giao thông bị ngập lụt, 1 điểm bị sạt lở ta luy dương. Hiện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng ứng trực, canh gác trực không để phương tiện và người dân qua lại.

♦ Tại xã Hồi Xuân, từ chiều 28/9 đến nay trên địa bàn có mưa rất to, kèm gió mạnh. Qua kiểm tra, toàn xã có 2 điểm sạt lở taluy dương trên trục Quốc lộ 15 (đoạn Km55+440 và Km57). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã báo cáo và được đơn vị quản lý giao thông đường bộ xử lý thông xe.

Tuyến Quốc lộ 15 qua xã cũng bị ngập sâu một số đoạn, như đoạn từ thôn 5 xuống thôn 7, thôn 2, đoạn Hang Đóc (thôn Mướp). Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, UBND xã đã bố trí lực lượng thông xe và canh gác tại các vị trí trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

♦ Tại xã Vạn Xuân: Mưa và gió lốc đã làm tốc mái nhà của 2 hộ, có 4 điểm ngập sâu bị chia cắt, cô lập ở 4 thôn: Nhồng, Quạn, Khằm, Hang Cáu. Hiện tại, các hộ dân trong xã đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Vạn Xuân.

♦ Tại xã Mậu Lâm: Do mưa lớn nhiều thôn trong xã bị ngập lụt, sạt lở đất. Xã đã khẩn trương sơ tán 48 hộ, 154 khẩu ở các thôn Thanh Sơn, Khe Sình, Đồng Sình, Bái Gạo 1, Đồng Xuân đến nơi an toàn.

Ngoài ra có 44 hộ với 174 khẩu ở thôn Phú Sơn cũng đang bị cô lập. 10 ngầm tràn qua các tuyến đường nước đã chảy qua tràn, hiện tại lực lượng chức năng đã hạ barie không cho người và phương tiện qua lại, bố trí lực lượng trực giác 24/24 giờ.

♦ Tại xã Vân Du: Trên địa bàn đã xảy ra 11 điểm ngập lụt cục bộ tại thôn 4, thôn 3, thôn Xóm Sắn, do đó xã đã tổ chức di dời 7 hộ 22 khẩu đến nơi an toàn.

Hiện tại ở thôn Đồng Phú có 3 hộ bị cô lập. Thôn Bái Đang nước lũ chảy xiết tại đoạn đường dốc Đâm khiến 30m đường bị xói mòn, hư hỏng nặng, 3 hộ bị cô lập. Thôn Tiên Hương tại đoạn Quốc lộ 217B nước ngập sâu, chảy xiết, giao thông bị chia cắt. Thôn 5 có 5 điểm tràn ngập cục bộ, giao thông chia cắt, cô lập 17 hộ. Thôn Vân Du có 1 hộ ngập nước đã tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Sơn Điện đi kiểm tra các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

♦ Tại xã Sơn Điện: Tính đến 8h00 sáng 29/9, xã đã tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn với 70 hộ, 313 khẩu (trong đó bản Xa Mang 35 hộ, 173 khẩu; bản Tân Sơn 21 hộ, 86 khẩu; bản Nhà 7 hộ, 22 khẩu; bản Na Nghịu 4 hộ, 17 khẩu; bản Ngàm 3 hộ, 15 khẩu).

♦ Tại xã Kim Tân: Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn. Mực nước sông Bưởi lúc 7h ngày 29/9 tại trạm thủy văn Kim Tân đo được là 6,7m. Mưa lớn làm sạt lở 1 điểm tại thôn Bùi, UBND xã đã hỗ trợ 1 hộ dân với 6 khẩu sơ tán đến nơi an toàn.

Ngoài ra, bờ sông Bưởi thuộc thôn Đa Đụn xảy ra 2 điểm sạt lở, chiều dài 30m/điểm gây mất an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn gây ngập sâu tuyến đường qua xã Kim Tân.

Cùng với đó, đường tỉnh 523 đoạn qua xã Kim Tân ngập khoảng 100m, chiều sâu 60cm. Mưa lớn cũng gây nghiêng đổ trên 5ha lúa mùa chưa thu hoạch và làm gãy đổ nhiều cây xanh chắn ngang các tuyến đường tỉnh, đường liên thôn.

Hiện UBND xã đang huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp tại các thôn Thạch Toàn, Đa Đụn, Định Tường, Định Hưng, Xuân Thành... để đảm bảo giao thông, giữ an toàn cho người dân.

♦ Tại xã Minh Sơn: Theo thống kê của UBND xã, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm nhà ở của 1 hộ dân thôn Bót bị tốc mái.

Đồng thời, 7 đoạn đường trên địa bàn xã bị ngập, gồm: cầu Khe Cái giữa thôn Minh Ngọc và thôn Minh Thuận, cầu tràn Minh Hòa tại thôn Minh Hoà, cầu Minh Nguyên tại thôn Minh Nguyên; đường vào đồi Treo thôn Tiến Sơn; đường tràn Bai Xóng tại thôn Xam; cầu tràn Bai Sống thôn Ngọc Mùn; đường vào nhà văn hóa thôn Minh Thọ.

Mưa lớn gây ngập trên địa bàn xã Minh Sơn.

Cùng với đó, mưa lớn làm nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch và cây cối, cột điện trên địa bàn xã bị gãy đổ.

Hiện nay, tại các đoạn đường bị ngập lụt, lực lượng tại thôn đã lập chốt chặn, hướng dẫn người dân không đi qua; đồng thời cắt dọn cây đổ để thông xe trên các tuyến đường.

♦ Tại xã Hoằng Châu: mưa to, gió lớn gây ngập toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoại đê và khoảng 55% diện tích đồng nuôi trồng thủy sản nội đê. Ngoài ra, mưa gió lớn làm tốc mái 2 chuồng chăn nuôi, đổ 20m tường rào, 2 cột điện và nhiều biển bảng quảng cáo, cây cối trên địa bàn.

Khu nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Châu bị ngập trong nước.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, UBND xã Hoằng Châu đã tổ chức sơ tán 218 hộ với 218 lao động đang nuôi trồng thủy sản ngoại đê về các khu dân cư an toàn từ trước 20h tối 28/9.

♦ Tại xã Nga Sơn: Mưa lớn làm ngập hơn 30ha nuôi thủy sản ngoài đê. Diện tích lúa chưa gặt có nguy cơ đổ khoảng 30% tổng diện tích, diện tích cây lạc vụ thu mùa ngập 20ha. Đến trưa nay 29/9, địa bàn xã vẫn còn ngập cục bộ ở một số khu dân cư.

Mưa lớn làm ngập diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân xã Nga Sơn.

♦ Tại xã Hoằng Hóa: Từ tối 28/9 đến 8h ngày 29/9, mưa to, gió lớn khiến 1 nhà dân bị tốc mái, ngập úng nhiều tuyến đường trong khu dân cư và nhiều diện tích lúa, cây rau màu ngập lụt cục bộ. Toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoại, nội đê bị ngập sâu.

Ngoài ra, trong xã có 10 cây cột điện hạ thế bị đổ, 60 cây to bị gãy, đổ.

Xã đã phân công trực ban và trực chỉ huy 24/24 giờ; phân công lực lượng xung kích Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp hỗ trợ các thôn, Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Cây xanh bị gãy đổ tại xã Hoằng Hóa.

♦ Tại xã Mường Mìn: Quốc lộ 217 tại Km177+500 bị sạt lở khoảng 35m3 đất; tuyến đường bản Yên sạt lở 1 điểm (khoảng 20m3 đất đá).

Xã đã di dời 22 hộ với 85 khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, tại bản Yên 8 hộ 35 khẩu, bản Luốc Làu 3 hộ 13 khẩu, bản Mìn 11 hộ 52 khẩu.

Xã cũng đã rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực tại các địa điểm xung yếu; khuyến cáo Nhân dân các biện pháp phòng, chống sạt lở đất.

Xã Mường Mìn cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm.

♦ Tại phường Sầm Sơn: 100% các hộ dân ở khu vực ven biển và ven sông Thống Nhất, sông Mã bị ngập từ 0,5-1,2m.

Hệ thống đê, bờ bao các tuyến sông chịu áp lực lớn, trên sông Mã (dài khoảng 6km) và sông Thống Nhất (2km), nhiều điểm tràn toàn tuyến. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 người cùng 700 bao cát để gia cố, chống tràn.

Các lực lượng gia cố bờ bao tại khu vực sông Huyện, sông Thống Nhất (phường Sầm Sơn).

Theo thống kê ban đầu, toàn phường có 24 ngôi nhà bị tốc mái, 331 hộ dân ngập sâu từ 0,5m trở lên. Ngoài ra, 5 thuyền mủng bị trôi chìm. Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản khoảng 13,5ha, về lúa 56ha, cây màu 4ha bị dập nát. Chăn nuôi thiệt hại 620 con vật nuôi. 6 cột điện, 102 cây xanh đô thị bị gãy đổ, riêng khu vực rừng núi Trường Lệ có rất nhiều cây xanh gãy đổ hiện chưa thể thống kê số lượng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Sầm Sơn đã kịp thời huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể, công chức UBND phường và Nhân dân các tổ dân phố tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả.

Các lực lượng hỗ trợ người dân đưa tài sản đến nơi an toàn.

♦ Tại xã Nông Cống: Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính đến 9h sáng 29/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị cô lập; gần 100 hộ dân thuộc các thôn: Vạn Thọ, Làng Mật, Cao Nhuận, Trường Loan... bị ngập.

Mưa to kèm theo gió lớn đã làm nhiều cây xanh, cột điện ngã, đổ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại xã Nông Cống.

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống cho biết: “Tình hình hiện nay rất cấp bách, nước vẫn đang dâng lên nhanh. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”.

♦Tại xã Tam Lư: Tính đến 10h ngày 29/9, xã đã di dời 47 hộ với 204 khẩu có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trên địa bàn xã có 3 hộ gia đình bị đất đá sạt lở vào nhà trong đó có 2 hộ bị hư hỏng một phần, 1 hộ bị sập nhà bếp, nhà chính và các tài sản khác; có 8 điểm sạt lở ta luy dương, ước khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 10.000m3; có 3 điểm sạt lở ta luy âm có chiều dài khoảng 150m nằm trên các tuyến đường giao thông liên xã, liên bản; có 8 ngầm tràn bị ngập, mực nước ngập cao khoảng 1,1m đến 1,5m. Hiện xã đã phân công lực lượng gác trực 24/24 các điểm tràn bị ngập, lụt, cấm tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Mưa to gây ngập lụt ở xã Tam Lư.

♦ Tại xã Thanh Kỳ: Có 2 nhà bị tốc mái tại thôn Kỳ Thượng; có 15/29 ngầm tràn bị ngập sâu, xã đã bố trí lực lượng xung kích, công an, BCH quân sự xã, lực lượng ở thôn trực giác 24/24 đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, xã bị đổ sập 2 khu vui chơi của trường Mầm non Thanh Kỳ (khu chính và khu lẻ); tốc mái 1 khu nhà để xe của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Thanh Tân. Hiện nay trên địa bàn xã đang mất điện, do bị gãy đổ 2 cột điện đường dây 4 tại thôn Hợp Nhất và thôn Tân Hùng.

♦ Tại xã Yên Nhân: Hiện tại đang mưa rất to, nước suối dâng cao do đó khu vực trường mầm non xã nước đã lồng vào móng nhà lớp học, nhà ăn và phần sân vườn; nhà xe trụ sở và các hạ tầng khác tiếp tục bị sạt lở, cuốn trôi; các hộ dân bị sạt lở đất vào nhà; Quốc lộ 47 cũng bị sạt lở nhiều điểm.

Nước lũ dâng cao tại xã Yên Nhân.

♦ Tại xã Thạch Bình: Theo thống kê, trên địa bàn có 360ha lúa nếp vừa trổ bông bị ngập, đổ 135m tường rào; 14 cây cổ thụ. Ngoài ra, mưa lớn làm đổ gãy 2 cột điện 04kV; ngập đường tỉnh 516 chiều dài 30m đoạn thôn Tân Sơn, xã Thạch Bình và ngập đường tỉnh 523C chiều dài 50m, đoạn thôn Đại Dương, xã Thạch Bình. Xã Thạch Bình đã mất điện lưới từ 5 giờ ngày 29/9.

Mưa làm ngập tuyến đường tại xã Thạch Bình.

♦ Tại xã Hoằng Tiến: Tính đến thời điểm trưa 29/9, bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn xã, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, và các loại cây trồng, hoa màu khác.

Lực lượng chức năng xã Hoằng Tiến khắc phục sạt lở ngay trong đêm.

Theo thống kê, trên địa bàn có 55ha lúa, 20ha hoa màu bị thiệt hại; nhiều thôn bị ngập từ 30 đến 50cm thậm chí có nơi ngập sâu gần 1m, chủ yếu tập trung ở các xã Hoằng Trường cũ, Hoằng Hải cũ. Hiện tại, trên địa bàn xã có nhiều cây cối bị gãy đổ tại các thôn: Trung Đoài, Khang Đoài, Thành Xuân...

Riêng thôn Kim Sơn có 1 cây to đổ làm sập 1 gian nhà của 1 hộ dân, một số tuyến đường cây gãy đổ làm cản trở giao thông. Toàn bộ diện tích nuôi tôm ngoại đê trên địa bàn bị tràn bờ. Tuyến bờ kè biển khu vực Resort Hải Tiến bị đổ sập khoảng 100m, một số tuyến bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện, UBND xã đã chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng bố trí máy móc, nhân lực cắt dọn, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

♦ Tại xã Lương Sơn: Tính đến 10h ngày 29/9, trên địa bàn xã vẫn có mưa to kèm theo gió gây ra 19 điểm ngập. Trong đó, có 3 điểm trên Quốc lộ 47 làm chia cắt tạm thời với xã Thường Xuân; 8 điểm sạt lở khác trên Quốc lộ 47 và đường thôn; Trường mầm non Lương Sơn bị nước ngập vào sân trường.

Trường Mầm non Lương Sơn bị ngập nước.

Cùng với đó, nhiều điểm tại các thôn bị ngập nước làm 35 hộ, 192 nhân khẩu bị cô lập tạm thời. Ngoài ra, mưa lớn làm hơn 29 ha lúa bị ngập úng và 27 ha lúa bị đổ rạp; 1 cột điện 35kv bị đổ gãy và 1 nhà hộ dân.

Hiện nay, UBND xã tiếp tục phân công lực lượng hỗ trợ các thôn và trực chỉ huy tại xã theo quy định.

♦ Tại xã Hợp Tiến: Do gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập một số tuyến đường giao thông, các khu dân cư ở vùng trũng thấp, các hồ đập và gãy đổ nhiều cây xanh, cây cột điện.

Theo thống kê sơ bộ đến 10 giờ sáng ngày 29/9 trên địa bàn xã không có thiệt hại về người; xã đã tổ chức di dời đến nơi an toàn 6 hộ dân với 20 nhân khẩu.

Toàn xã có 6 nhà ở bị tốc mái; nhiều cây xanh ven đường đổ gãy; có 2 cột điện bị đổ gãy, nhiều cột điện đổ nghiêng gây mất điện trên địa bàn xã; nhiều tuyến đường giao thông nước lớn gây ngập, đặc biệt có 1 điểm bị sạt lở trên đường lên đập Quang Trung.

Các diện tích cây quất cảnh của xã Hợp Tiến bị ngập trong nước.

Xã tiếp tục tổ chức trực chỉ huy 24/24 giờ theo quy định; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập đảm bảo an toàn cho người dân. Phân công lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, tích cực thực hiện các giải pháp chống ngập úng để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

♦ Tại xã Hoằng Giang: Mưa to, gió lớn khiến 1 nhà cấp 4 ở thôn Phượng Mao bị sập hoàn toàn; 9 hộ bị bay nhà xưởng, mái tôn; 5 hộ bị sập công trình phụ; 175 hộ bị bay mái tôn nhà; 85 hộ bị bay mái ngói nhà.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 17 cây cột điện bị gãy đổ; 3 ô tô, 15 xe máy bị hư hỏng nặng.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS Hoằng Phượng cũng bị bay mái tôn các công trình. Một cổng trường học cấp THCS và cổng chào thôn Phượng Mao bị đổ sập.

Toàn xã có 737,16 ha lúa và 137,88 ha rau màu bị ngập, 53 cây xanh bị gãy đổ.

Xã Hoằng Giang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10.

♦Tại phường Ngọc Sơn, mưa lớn khiến nước dâng nhanh, ngập sâu trên diện rộng. Một trang trại chăn nuôi quy mô 10.000 con lợn bị nước tràn vào chuồng. Chủ trang trại buộc phải thả đàn lợn di chuyển lên vị trí cao để bảo toàn đàn. Trên 200 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị “ngập trắng”, nguy cơ thiệt hại lớn về sản lượng.

Lực lượng chức năng phường Ngọc Sơn gia cố đê hữu sông Thị Long.

Đáng chú ý, hơn 1 km đê hữu sông Thị Long xảy ra sạt lở, tràn nước. Tuyến đê này giữ vai trò bảo vệ khoảng 700 ha đất nông nghiệp và khu dân cư trên địa bàn khu vực Nghi Sơn, song trước đó một số đoạn đã xuống cấp, sạt lở nhưng chưa được đầu tư nâng cấp.

Hơn 200 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị “ngập trắng”, nguy cơ thiệt hại lớn về sản lượng.

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng ứng trực, cảnh giới tại các điểm xung yếu, kiểm đếm thiệt hại, đồng thời đề xuất giải pháp khẩn cấp gia cố thân đê, xử lý các vị trí sạt trượt, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất và đời sống.

♦Tại xã Sơn Thủy, đến 11h30 ngày 29/9, chính quyền đã tổ chức sơ tán, di dời 12 hộ/37 khẩu ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tràn bản Muống - Cóc bị ngập sâu, khiến giao thông bị chia cắt.

Ảnh hưởng của mưa bão đã khiến 3 ngầm, đường tràn bị ngập sâu, xã đã bố trí lực lượng canh gác, không cho người và phương tiện qua lại. Hiện toàn xã hiện mất điện và mất sóng Viettel.

Hiện một số điểm sạt lở trên các tuyến giao thông đã được khắc phục, bảo đảm thông tuyến bước đầu. Một phần diện tích lúa dọc ven sông, suối bị ngập đang rà soát, thống kê thiệt hại. Điểm trường Tiểu học khu Mùa Xuân bị tốc mái và hư hỏng một số phòng học. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã cùng các tổ trực tại các bản, cơ quan, đơn vị đang thực hiện trực ban 24/24, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

♦ Tại xã Tây Đô, tính đến 11h ngày 29/9, có 190 ha cây trồng vụ đông bị ngập úng cục bộ, 2 hộ dân có nhà bị tốc mái, 20 xanh bị đổ gãy...

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tây Đô bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Xã đã chỉ đạo di dời 3 hộ dân với 17 nhân khẩu thuộc thôn Tân Lập, sát chân núi Voi có nguy cơ sạt lở đến tránh trú tại nhà văn hóa thôn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo và phân công các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trực tiếp bám nắm địa bàn được giao phụ trách để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Văn Lương cho biết: Xã đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu để tiêu úng và tiêu tháo nước đệm, bảo vệ cây trồng, nhất là diện tích hoa màu mới gieo trồng.

Bên cạnh đó, các lực lượng quân sự, công an phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đang tích cực tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả của mưa bão để sớm ổn định cuộc sống.

♦ Tại xã Biện Thượng, mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng mưa bão đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, tính đến 9h sáng nay, toàn xã có 1 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, 21 cây xanh, 4 cột điện bị gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông và an toàn điện lưới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% diện tích lúa nếp hạt cau Vĩnh Thịnh đã bị ngập cục bộ. Hơn 20ha ngô, 34ha rau màu và 5,7ha ớt xuất khẩu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều diện tích bị dập nát. Hiện tại, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại thủy sản.

♦ Tại phường Nam Sầm Sơn, theo thống kê ban đầu, hơn 700m2 mái ngói, mái tôn cùng 32m2 tường rào của các cơ quan, đơn vị, trường học và 13 hộ gia đình bị tốc mái, hư hỏng.

Tại tổ dân phố Đà Trung, 2 cột điện hạ thế bị gãy đổ, hệ thống loa truyền thanh ở nhiều tổ dân phố cũng bị hư hỏng nặng. Mưa bão làm đổ gãy nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Hơn 20ha lúa chưa kịp thu hoạch tại các tổ dân phố Phú Khang, Đà Trung, Huệ Nghiêm bị ngập trắng.

Đặc biệt, gần 500 hộ dân ven biển, trong đó có các tổ dân phố Thanh Minh, Hồng Hải và khu tái định cư Đồng Su, bị ngập sâu từ 50-60cm.

UBND phường đã khẩn trương chỉ đạo các tổ dân phố, tổ xung kích hỗ trợ Nhân dân triển khai các biện pháp khắc phục.

Nhóm PV Thời sự và CTV