Một số người dân xã Yên Thắng bất chấp mưa lũ ra sông vớt cá

Bất chấp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5, dòng nước suối Văn chảy xiết, nhiều người dân bản Vặn, xã Yên Thắng vẫn mang vợt, dụng cụ ra suối để vớt cá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng.

Chính quyền xã Yên Thắng cắt cử cán bộ thường xuyên phát loa cảnh báo bà con không ra suối vớt cá.

Theo ghi nhận, mặc cho thời tiết mưa gió, nước suối chảy siết cuồn cuộn, chính quyền địa phương liên tục phát loa cảnh báo, cắt cử lực lượng tuần tra, nhắc nhở, nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập dọc hai bên bờ suối để vớt cá. Một số hộ còn đưa cả trẻ nhỏ đi cùng, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn.

Lãnh đạo xã Yên Thắng cho biết, đây là tập tục của bà con, cứ trời mưa là ra sông, suối vớt cá. Trước tình trạng trên, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng túc trực tại những điểm nguy hiểm, phát hiện và yêu cầu bà con lên bờ. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp tính mạng để xuống suối đánh vớt cá.

Video cảnh bà con xã Yên Thắng bất chấp nguy hiểm do mưa lũ ra suối Vặn vớt cá.

Trước hình ảnh này, nhiều người dân trong vùng bày tỏ lo lắng, bất an vì giữa dòng nước chảy siết, chỉ cần một phút sơ sẩy là có thể bị nước cuốn trôi, dẫn đến hậu quả khôn lường.

