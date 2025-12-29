“Điểm tựa” của hơn 21.000 lao động

Những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò là chỗ dựa vững chắc của người lao động (NLĐ), là cầu nối tin cậy giữa công nhân lao động và doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự đổi mới trong phương thức hoạt động, công đoàn công ty luôn đặt mục tiêu chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 21.000 đoàn viên, công nhân lao động.

Con của đoàn viên, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập được Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam Nguyễn Văn Trọn cho biết: "Công đoàn xác định phương châm “Hướng về cơ sở - Vì NLĐ” là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động. Công đoàn thường xuyên phối hợp với ban giám đốc nắm bắt tình hình sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động. Công đoàn cũng tích cực tham gia cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động; sửa đổi, bổ sung nội quy lao động; xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá vị trí việc làm cho NLĐ. Nhờ đó, 80% công nhân được hưởng phụ cấp độc hại, nặng nhọc, hiệu suất kỹ thuật, với mức từ 5 - 12% lương. Từ năm 2018 đến nay, gần 7.000 công nhân được nâng lương trước hạn, tạo động lực để NLĐ gắn bó lâu dài, đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì nền nếp. Hằng năm, công ty tổ chức 2 cuộc đối thoại định kỳ và từ 4 đến 6 cuộc đối thoại đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Thông qua đối thoại, nhiều kiến nghị của công nhân được giải quyết kịp thời, tập trung vào các nội dung liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bữa ăn ca, điều kiện làm việc và an toàn vệ sinh lao động. Hòm thư góp ý tại các phân xưởng phát huy hiệu quả, tiếp nhận khoảng 30 ý kiến mỗi năm. Những kiến nghị chính đáng đều được công đoàn tổng hợp, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp để xử lý theo thẩm quyền, tạo sự đồng thuận giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được công đoàn chú trọng. Nhiều điều khoản có lợi được duy trì như thưởng tháng lương 13 cho NLĐ bằng một tháng lương cơ bản của từng người nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức bình chọn và biểu dương những công nhân ưu tú trong nhà máy; nhân dịp các ngày lễ, tết, công ty thưởng cho NLĐ 50.000 đồng/người/ngày; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm việc 7h/ngày mà vẫn hưởng lương 8h/ngày; lao động nữ nghỉ ngắn 5 phút hàng ngày tính vào thời gian làm việc... Các khoản phúc lợi như tiền ăn ca, chuyên cần, thâm niên, xăng xe, hỗ trợ nhà trọ và phụ cấp chức vụ được điều chỉnh tăng theo từng giai đoạn, phù hợp tình hình sản xuất và khả năng của doanh nghiệp. Đây là những chính sách quan trọng giúp ổn định thu nhập và cải thiện đời sống cho NLĐ.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam luôn chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống công nhân. Từ các nguồn hỗ trợ của công đoàn cấp trên, nhiều trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng bởi dịch bệnh được thăm hỏi, động viên. Từ năm 2024 đến nay, Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ công đoàn công ty hơn 1,5 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở mỗi năm dành hàng trăm triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà, khuyến học và chăm lo tết cho công nhân; huy động nguồn xã hội hóa gần 1 tỷ đồng; vận động nội bộ hơn 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời các trường hợp không may bị tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần tạo sự gắn bó giữa NLĐ với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam còn xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình như “Góc văn hóa công nhân”, “Cán bộ công đoàn cùng nhau học ngoại ngữ”, “Tổ bà bầu, nuôi con nhỏ”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Olympic chất lượng”, “3V - vì NLĐ, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển của doanh nghiệp”... Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, tiêu biểu như phong trào “Sức sống mới từ phế liệu”, qua đó tạo ra hàng trăm sản phẩm dành tặng công nhân khó khăn; chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” ghi nhận 271 sáng kiến làm lợi hơn 2 tỷ đồng...

Với những kết quả nổi bật đạt được thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của hơn 21.000 NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê