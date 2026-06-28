Một ngày tổn thất nghiêm trọng của không quân Ukraine

Các nguồn tin quân sự ngày 27/6 cho biết, không quân Ukraine vừa trải qua một ngày tổn thất nghiêm trọng khi mất liên tiếp 3 chiếc tiêm kích hạng trung MiG-29 do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga và sự cố trong lúc làm nhiệm vụ.

Tin liên quan: Ukraine thừa nhận mất tiêm kích F-16 thứ ba

Ukraine mất liên tiếp 3 tiêm kích MiG-29 trong một ngày. Nguồn: Kanal 13.

Theo dữ liệu và hình ảnh do truyền thông nhà nước Nga công bố, các phương tiện trinh sát của Moscow đã phát hiện hai chiếc MiG-29 của Ukraine đang chuẩn bị cất cánh tại sân bay Voznesensk, một chiếc MiG-29 đang đỗ tại khu vực trước hầm trú ẩn, trong khi chiếc còn lại đang tiếp nhiên liệu bên trong hầm.

Ngay sau đó, quân đội Nga đã sử dụng hai UAV cảm tử phản lực Geran-4 nhằm vào khu vực căn cứ. Cuộc tập kích đã phá hủy hoàn toàn cả hai chiếc MiG-29, đồng thời gây thương vong cho các nhân viên kỹ thuật và phi hành đoàn có mặt tại hiện trường.

Geran-4 là dòng UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực turbojet của Nga, có tốc độ và khả năng cơ động cao hơn nhiều so với biến thể Geran-2 động cơ cánh quạt, khiến lưới phòng không rất khó đánh chặn.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cũng lên tiếng xác nhận về việc mất chiếc tiêm kích MiG-29 thứ ba. Chiếc phi cơ này bị mất liên lạc hoàn toàn và rơi trong đêm khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực tỉnh Poltava. May mắn là phi công đã kịp thời nhảy dù an toàn và được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện.

Máy bay MiG-29MU1 nâng cấp của Ukraine. Ảnh: Forbes.

MiG-29 hiện vẫn là một trong những dòng tiêm kích chủ lực trong biên chế Không quân Ukraine. Dù bị hạn chế về năng lực tác chiến so với các chiến đấu cơ hiện đại của Nga, dòng máy bay từ thời Liên Xô cũ này đã được cải tiến để tích hợp các loại vũ khí chuẩn NATO, đặc biệt là tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM dùng để chế áp các hệ thống phòng không.

Việc mất liên tiếp 3 chiếc MiG-29 trong một ngày đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang phải chờ đợi và từng bước tích hợp các dòng máy bay phương Tây viện trợ như F-16 hay Mirage 2000 vốn là các biến thể đời cũ.

Thanh Giang

Nguồn: Military Watch Magazine.