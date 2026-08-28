Một hành trình đáng nhớ!

“Với tôi, từ lần đầu tham gia hội thi báo cáo viên giỏi đến khi bước vào chung khảo toàn quốc là một hành trình rất đáng nhớ”. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Công Huy, thí sinh Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Anh Nguyễn Công Huy cùng các thí sinh nhận giải Nhất tại Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi. Từ 19 tỉnh, thành ủy và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, 32 thí sinh tiêu biểu đã hội tụ tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mang đến những phần thi tâm huyết, giàu sức thuyết phục. Trong đó, anh Nguyễn Công Huy đến từ Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa xuất sắc ghi tên mình vào số 10 thí sinh đoạt giải Nhất.

Đây không phải lần đầu anh Huy đến với “sân chơi” dành cho những người làm công tác tuyên truyền miệng. Trước đó, anh đã từng tham gia Chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 và đoạt giải Nhì. Giải thưởng ấy tiếp thêm động lực và sự tự tin để anh bước tiếp trên hành trình chinh phục “sân chơi” lớn hơn: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Ở cuộc thi cấp tỉnh, anh Nguyễn Công Huy đã miệt mài nghiên cứu, trăn trở hoàn thiện từng nội dung chuyên đề “Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV về vai trò của Nhân dân”. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phần thể hiện ấn tượng, anh giành giải Nhì chung kết cấp tỉnh.

Từ kết quả đó, anh tiếp tục được lựa chọn tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc khu vực I tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Tại đây, anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực và sự chuẩn bị nghiêm túc khi giành giải Nhì.

Với anh, giải Nhì khu vực I chính là động lực để anh tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị cho vòng chung khảo toàn quốc được tổ chức ngay trên quê hương mình.

Một điều đặc biệt là xuyên suốt hành trình, từ vòng thi cấp cơ sở đến chung khảo toàn quốc, anh vẫn kiên định với một chủ đề duy nhất “Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV về vai trò của Nhân dân”.

“Đây là chủ đề có nhiều “đất” để báo cáo viên kết nối lý luận và thực tiễn. Bởi những nội dung tưởng chừng khô khan, nếu được soi chiếu từ những câu chuyện gần gũi trong đời sống, sẽ trở nên sinh động, dễ hiểu và có sức thuyết phục hơn”, anh Huy chia sẻ.

Anh Nguyễn Công Huy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dù chỉ lựa chọn duy nhất một chủ đề, nhưng mỗi lần bước vào một vòng thi mới, anh luôn tự đặt cho mình câu hỏi: “Ở vòng thi tiếp theo, bài nói của mình có gì mới, có gì tốt hơn so với vòng trước?”. Từ đó, anh tiếp tục đào sâu nội dung, cập nhật dẫn chứng, làm phong phú phần liên hệ thực tiễn và chắt lọc từng câu chữ để bài nói gần gũi, sinh động và thuyết phục hơn.

Theo anh Huy, việc chuẩn bị cho hội thi không chỉ là học thuộc bài, mà phải tập trung vào 3 yếu tố: Nắm chắc nội dung, rèn phương pháp trình bày và chuẩn bị kỹ phần xử lý câu hỏi.

Để làm được điều này, anh chủ động nghiên cứu để hiểu sâu vấn đề và luyện kỹ khâu trình bày, từ mở đầu, chuyển ý, điểm nhấn đến kết thúc; chú trọng tốc độ, ngữ điệu, ánh mắt, cử chỉ và hình ảnh minh họa, để bài nói vừa bảo đảm tính chính luận, vừa tự nhiên, giàu sức cuốn hút.

Đặc biệt, phần câu hỏi phụ được anh dành nhiều thời gian chuẩn bị, bởi đây là “phép thử” rõ nét về kiến thức, tư duy, khả năng ứng biến và bản lĩnh của một báo cáo viên.

Bước vào Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 với anh Huy vừa là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Bởi đây là vòng thi quy tụ những báo cáo viên tiêu biểu của cả nước, nên yêu cầu chuyên môn và chất lượng rất cao.

Anh Nguyễn Công Huy sau lễ trao giải.

Ý thức rằng mình không chỉ đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh nhà mà còn mang theo niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo, cán bộ và Nhân dân Thanh Hóa, anh bước vào vòng chung khảo với tâm thế học hỏi và không ngừng hoàn thiện mình. Từ đó, anh tập trung rà soát, hoàn thiện bài thi; cập nhật nội dung, dẫn chứng; đào sâu những vấn đề liên quan đến chủ đề; đồng thời luyện tập phương pháp trình bày và chuẩn bị kỹ các tình huống, câu hỏi có thể được đặt ra.

“Đến với chung khảo hội thi, mỗi người có một thế mạnh, một phong cách riêng. Có đồng chí rất chắc về kiến thức, có đồng chí trình bày rất tự nhiên, có người xử lý câu hỏi rất sắc sảo. Vì thế, điều tôi tự đặt ra cho mình không phải là vượt qua một thí sinh nào đó, mà phải vượt qua chính phần thi tốt nhất của mình ở những vòng trước đó”, anh Huy cho biết.

Tố Phương