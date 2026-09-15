Xã Quảng Ninh kết thúc hoạt động hai đảng bộ cơ sở

Chiều 15/9, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định kết thúc hoạt động của hai đảng bộ cơ sở; đồng thời thành lập các chi bộ phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Quảng Ninh đã thông qua các quyết định về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đảng và Đảng bộ cơ sở UBND xã; đồng thời công bố quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức đảng trong công an, quân sự, Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Việt Trung và các chi bộ phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đảng và Đảng bộ cơ sở UBND xã trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các chi bộ mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026 cũng như cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Tính đến nay, Đảng bộ xã Quảng Ninh có 38 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 3 đảng bộ trực thuộc và 35 chi bộ với tổng số 1.030 đảng viên.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao quyết định thành lập các chi đoàn trường học.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn xã Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của 6 chi đoàn và thành lập các chi đoàn khối trường học sau sáp nhập; trao học bổng “Em nuôi của Đoàn” năm học 2026-2027.

Minh Khanh