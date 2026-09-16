Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát ở Đảng ủy xã Mường Mìn

Bám sát thực tiễn địa phương miền núi cao biên giới, Đảng ủy xã Mường Mìn đã tập trung đổi mới phương thức công tác kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là chuyển từ kiểm tra sau vi phạm sang giám sát thường xuyên, phòng ngừa từ sớm, từ xa các vi phạm.

Một cuộc giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Mìn tại Chi bộ bản Chiềng.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố và trường học, Đảng bộ xã Mường Mìn có 13 chi bộ, với 301 đảng viên. Đây là xã miền núi, giao thông khó khăn, dân cư phân tán, trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện, trong khi nhiều cán bộ, công chức còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, địa phương được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cao biên giới... do vậy rất cần phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các vi phạm, sai phạm.

Bám sát thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Mường Mìn đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn đảng bộ. Trong đó, Đảng ủy xã đã tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức kiểm tra, giám sát, trọng tâm là chuyển từ kiểm tra sau vi phạm sang giám sát thường xuyên, chuyển từ bị động phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ vi phạm, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, lâu dài.

Theo đồng chí Lương Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị, hướng trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm. Thông qua đó đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Mìn đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với các chi bộ và đảng viên theo kế hoạch. Nội dung tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện quản lý về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện quy định nêu gương...

Tiến hành đổi mới phương thức giám sát theo hướng chủ động và thực chất, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí ủy viên theo dõi, nắm tình hình ở cơ sở, tham dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Từ đó, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, kết quả tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Ngoài việc nghiên cứu hồ sơ, báo cáo, từng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giám sát đã tăng cường đối thoại trực tiếp, khảo sát thực tế, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua đó đã kết hợp nhiều kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình tổ chức đảng và đảng viên được giám sát.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Mìn đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, tạo thêm kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn Lương Văn Hiệp khẳng định: Bằng việc tập trung đổi mới phương thức các cuộc giám sát theo hướng thực chất, nhiều hạn chế, thiếu sót đã được phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Các nguy cơ vi phạm được cảnh báo sớm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức đảng và đảng viên, hạn chế vi phạm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ.

Bên cạnh công tác giám sát, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Mìn đã tiến hành kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc theo chương trình, kế hoạch. Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý đảng viên; việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo Kết luận số 61 KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra tài chính đối với 2 chi bộ. Thông qua kiểm tra đã chỉ ra ưu điểm, hạn chế, yêu cầu các chi bộ tập trung khắc phục.

Bài và ảnh: Đồng Thành