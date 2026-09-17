Lan tỏa những điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều người cao tuổi (NCT) xứ Thanh vẫn miệt mài lao động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp sức xây dựng quê hương. Không chọn an nhàn khi tuổi đã cao, bằng nghị lực, kinh nghiệm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ tiếp tục khẳng định vai trò, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào “Tuổi cao - gương sáng” trong đời sống xã hội.

Cơ sở sản xuất giấy của gia đình ông Nguyễn Văn Nghi, xã Thiệu Quang tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động địa phương.

Với tâm niệm “còn sức khỏe là còn lao động”, ông Bùi Đức Thành, hội viên NCT thôn Khang Lượng, xã Lưu Vệ luôn nỗ lực vượt khó, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả. Sau nhiều năm gắn bó với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả, năm 2020, ông Thành quyết định chuyển sang quy mô trang trại tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, kết hợp nuôi lợn nái sinh sản và lợn thương phẩm. Để làm chủ quy trình kỹ thuật, ông đã tham quan, học hỏi tại các mô hình chăn nuôi tiên tiến trong và ngoài tỉnh, đồng thời cập nhật kiến thức qua sách, báo và các phương tiện truyền thông.

Ông Thành chia sẻ: “Muốn chăn nuôi hiệu quả thì trước hết phải nắm vững kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tôi đầu tư hệ thống chuồng trại khép kín, làm mát bằng quạt thông gió, lắp máng cho ăn uống tự động; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng định kỳ và thường xuyên tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại”. Đến nay, trang trại của ông Thành duy trì ổn định 20 lợn nái sinh sản và 300 lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng hơn 70 tấn lợn hơi, lợi nhuận đạt hơn 600 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Cùng chung khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương, ông Nguyễn Văn Nghi ở xã Thiệu Quang cũng là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Bằng tư duy nhạy bén, năm 2007, ông vay vốn gần 1 tỷ đồng dựng xưởng 400m2 sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh. Trải qua bao thăng trầm, ông kiên trì lấy “chất lượng làm uy tín” để gõ cửa từng đại lý, đưa sản phẩm bám rễ sâu vào thị trường. Đến năm 2022, ông tiếp tục đầu tư hơn 2 tỷ đồng nâng cấp dây chuyền hiện đại với 4 cụm máy chuyên dụng và phương tiện vận tải đồng bộ. Nhờ làm chủ chất lượng và đầu ra, xưởng sản xuất giấy của ông Nghi duy trì đơn hàng ổn định trong và ngoài tỉnh, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định trên 500 triệu đồng mỗi năm.

Đáng quý hơn, cơ sở của ông Nghi hiện tạo việc làm thường xuyên cho 13 lao động địa phương, chủ yếu thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, ông sẵn sàng tạo điều kiện cho các hộ khó khăn vay vốn không lãi suất để phát triển sinh kế; đồng thời tự nguyện ủng hộ 200 triệu đồng mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn và dành hàng chục triệu đồng mỗi năm chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tiềm năng, kinh nghiệm thực tiễn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 65% NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất; trong đó có 12.876 hội viên đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi và 4.941 NCT là chủ các trang trại, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ. Các mô hình này không chỉ đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm ổn định cho hàng vạn lao động.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “NCT làm kinh tế giỏi”, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc hội viên, tham mưu triển khai đầy đủ chính sách đối với NCT, tạo điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp cho quê hương”.

Bài và ảnh: Thanh Huê