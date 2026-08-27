Bế mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Chiều 27/8, tại phường Sầm Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ bế mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trương Thiên Tô dự lễ bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đại biểu dự lễ bế mạc.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đông đảo thí sinh tham gia hội thi.

TS Đỗ Phương Thảo, Vụ trưởng vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá kết quả hội thi Chung kết.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Chung khảo toàn quốc được tổ chức tại Thanh Hóa từ ngày 25 đến 27/8/2026, khép lại hành trình hội thi được triển khai trong 8 tháng, cao điểm từ tháng 2 đến tháng 8/2026.

Đây là một trong những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Tại vòng Chung khảo toàn quốc, 32 thí sinh đến từ 19 Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức sâu sắc và kỹ năng tuyên truyền thuyết phục.

Cơ cấu thí sinh tham gia vòng Chung khảo bảo đảm sự đa dạng về giới tính, độ tuổi và lĩnh vực công tác, với 16 thí sinh nam, 16 thí sinh nữ.

Qua 3 ngày thi, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, phương pháp truyền đạt linh hoạt, sức thuyết phục và khả năng liên hệ thực tiễn phong phú. Nhiều phần thi được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tổ chức đã trao Giải đặc biệt cho báo cáo viên Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; trao 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 11 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Chung khảo toàn quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trao Giải đặc biệt và tặng hoa chúc mừng cho báo cáo viên Trịnh Xuân Việt, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự thuộc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi Phan Xuân Thủy trao giải Nhất và tặng hoa chúc mừng cho các báo cáo viên.

TS Đỗ Phương Thảo, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên trao giải Nhì, tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên.

Ban Tổ chức trao giải Ba và tặng hoa cho các báo cáo viên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nêu rõ: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 đã kết thúc, nhưng công tác tuyên truyền Nghị quyết sẽ vẫn cần tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những nội dung, giá trị quan trọng của nghị quyết; góp phần biến những quyết tâm chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa những báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt thành tích cao tại hội thi các cấp, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để trở thành lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy đảng.

Minh Hiếu

Tại hội thi, tỉnh Thanh Hóa tự hào có thí sinh Nguyễn Công Huy, đến từ Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoạt giải Nhất với bài thi mang chủ đề “Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV về vai trò của Nhân dân”. Thí sinh Nguyễn Công Huy cho biết, chủ đề này đã theo anh qua các vòng thi. Ở mỗi vòng thi là một lần anh tiếp tục đào sâu nội dung, cập nhật những dẫn chứng mới, làm rõ hơn phần liên hệ thực tiễn và chắt lọc từng câu chữ để bài thi ngày càng gần gũi, dễ nghe và thuyết phục.