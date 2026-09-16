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Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14/9/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 568-CV/BTGTW về thay đổi lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo, thời gian thi được điều chỉnh từ ngày 14-25/9/2026 sang ngày 21/9-02/10/2026.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/9/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Công văn số 568-CV/BTGTW về thay đổi lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo, thời gian thi được điều chỉnh từ ngày 14-25/9/2026 sang ngày 21/9-02/10/2026.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ảnh minh hoạ. VGP

Trước đó, ngày 22/8/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Ngày 10/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 764-CV/TU, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Tuy nhiên, ngày 14/9/2026, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành công văn số 568 về việc thay đổi lịch tổ chức Cuộc thi. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chuyển thời gian Cuộc thi từ ngày 14/9 – 25/9/2026 sang ngày 21/9 đến ngày 02/10/2026

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) sau khi kết thúc từng phần thi, cụ thể: Tuần 1 gửi trước 23 giờ ngày 25/9/2026; Tuần 2 gửi trước 23 giờ ngày 02/10/2026.

LP

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