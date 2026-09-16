Định hình nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ

Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu: Đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, tinh gọn, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Mục tiêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi thiết thực: giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, tăng sử dụng dữ liệu và làm rõ trách nhiệm đến từng cá nhân trong giải quyết công việc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành tiếp nhận và trả kết quả xử lý thủ tục hành chính cho công dân.

Dữ liệu số thay cho giấy tờ

Một trong những yêu cầu cốt lõi trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ là đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương, việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai đồng bộ ngay từ khâu tiếp nhận. Hồ sơ điện tử, kết quả xử lý được ký số, lưu trữ tập trung và tích hợp vào ví giấy tờ điện tử của người dân để phục vụ tái sử dụng trong các lần giao dịch tiếp theo.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã thí điểm triển khai mô hình Hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử bằng kiosk thông minh, cho phép người dân tự quét, số hóa giấy tờ cá nhân và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để đối chiếu bản chính – bản sao và hỗ trợ bóc tách dữ liệu phục vụ xử lý hồ sơ mà không cần đến sự trợ giúp của đội ngũ cán bộ.

Không chỉ dừng lại ở việc thay thế giấy tờ bằng hồ sơ điện tử, Thanh Hóa đã thể hiện rõ quyết tâm chuyển đổi phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu bằng việc thúc đẩy mạnh mẽ công tác tái cấu trúc quy trình xử lý thủ tục hành chính.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần sau khi nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách mạnh mẽ thủ tục đất đai dựa trên cơ sở dữ liệu về đất đai đã được làm sạch, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tái cấu trúc 22 thủ tục thuộc thẩm quyền. Theo đó, người dân chỉ cần tài khoản VNeID mức độ 2 và mã số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có thể thực hiện được các thủ tục hoàn toàn trên môi trường mạng mà không cần phải đến trực tiếp, kê khai các biểu mẫu tờ khai giấy như trước.

Từ ngày 24/8 đến ngày 8/9, các văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý trên 700 thủ tục theo quy trình mới. Nhận được kết quả giải quyết chỉ sau 3 ngày thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và nhà ở cho con, ông Lê Tiến Quang ở thôn Trung Sơn, xã Hoằng Hóa phấn khởi cho biết: Bản thân đã có đến 4 lần thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, nhưng đây là lần đầu tiên được xử lý nhanh chóng đến vậy.

Theo tính toán, việc tái cấu trúc 22 thủ tục về đất đai có thể giảm trên 50% thời gian thực hiện và gần 59% chi phí tuân thủ, tương đương trên 114 tỷ đồng mỗi năm.

Bà Đỗ Thị Hồng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh khẳng định: Quy trình mới đặt ra yêu cầu luân chuyển hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử, hạn chế thao tác thủ công và không làm phát sinh thêm yêu cầu ngoài quy trình đã được phê duyệt. Mọi thao tác của cán bộ xử lý hồ sơ sẽ được lưu vết trên môi trường mạng, góp phần làm minh bạch quá trình thực hiện.

Một việc – một quy trình - xuyên suốt

Tại Công văn số 15636/UBND-THĐT ngày 30/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường phải chuẩn hóa thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ theo nguyên tắc “một việc – một quy trình – xuyên suốt”. Theo đó, mỗi bước giải quyết phải xác định người thực hiện, thời gian tối đa, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm; các khâu có thể làm đồng thời được tích hợp để rút ngắn thời gian. Quy trình phải công khai để người dân, doanh nghiệp theo dõi tiến độ.

Cách tổ chức công việc này đang được cụ thể hóa trong việc nâng cấp cơ chế “làn xanh” đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án động lực như hạ tầng cụm công nghiệp, công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, nhà ở xã hội, dự án quy mô lớn và dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết theo 2 mức: không quá 24 giờ liên tục hoặc không quá 7 ngày làm việc, thay vì thời hạn tối đa 17 ngày làm việc theo quy định. Sở Tài chính hoặc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm đầu mối từ tiếp nhận đến trả kết quả.

Việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục cũng đồng nghĩa với việc nguồn lực đầu tư sẽ được sớm chuyển hóa thành những sản phẩm thực tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết tình trạng “dự án chờ thủ tục” vốn được xác định là “điểm nghẽn” trong phát triển của tỉnh thời gian qua.

Có thể thấy, từ khai thác dữ liệu theo hướng chia sẻ ngang bằng và dùng chung, đến chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị thực thi, Thanh Hóa đang từng bước đưa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ vào từng công việc cụ thể. Sự chuyển động ấy đang được cảm nhận từ chính những trải nghiệm thực tế, những lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp mỗi ngày. Đây cũng là thước đo rõ nét, thực chất cho hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính công.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh