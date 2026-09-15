Sinh hoạt chuyên đề dành cho cán bộ đoàn, hội chủ chốt Công an tỉnh

Chiều 15/9, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ đoàn, hội chủ chốt trong toàn lực lượng, với chủ đề “Nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc đối thoại SHANGRI-LA lần thứ 23”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt.

Các đại biểu được giảng viên Trường Chính trị tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh văn hóa; bảo vệ an ninh đối ngoại; nhận diện các thách thức toàn cầu và phương châm bảo vệ từ sớm, từ xa....

Giảng viên đã gợi ý thảo luận, trao đổi về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chuyển đổi số phục vụ an ninh; liên hệ thực tiễn lực lượng và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Buổi sinh hoạt góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và vai trò tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, hội viên Công an Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển của địa phương và đất nước.

Lê Hà