Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ

Hồ Thuỷ (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/9, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức hội nghị công bố các quyết định về kết thúc, thành lập, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ

Chiều 15/9, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức hội nghị công bố các quyết định về kết thúc, thành lập, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ

Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Lát trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thành lập.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Mường Lát công bố quyết định kết thúc hoạt động 5 chi bộ, gồm: Chi bộ Các cơ quan Đảng, Chi bộ Cơ quan UBND xã, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa, Chi bộ Trung tâm Y tế và Chi bộ Trường THPT Mường Lát.

Đồng thời thành lập 9 chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã.

Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ

Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Lát trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.

Hội nghị cũng công bố quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức đảng đối với 8 chi bộ: Công an xã, Quân sự, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Bưu điện, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trường PTDTNT THCS Mường Lát và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Thành lập 3 đảng bộ gồm: Đảng bộ Trường THPT Mường Lát, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Đảng bộ Trung tâm Y tế Mường Lát và công bố các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ theo quy định.

Hồ Thuỷ (CTV)

Từ khóa:

#Trường THPT #xã Mường Lát #Quyết định #Công bố #Công tác cán bộ #Tổ chức đảng #Sắp xếp tổ chức bộ máy #Ngân hàng chính sách xã hội #Đảng bộ #Chuyển đổi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phường Đông Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ dân phố sau sắp xếp

Phường Đông Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ dân phố sau sắp xếp

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, các tổ dân phố (TDP) không chỉ mang tên gọi mới, địa bàn mới mà còn đứng trước yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của các TDP sau sắp xếp không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu...
Những người giữ nhịp chuyển đổi số ở cơ sở

Những người giữ nhịp chuyển đổi số ở cơ sở

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường là những người thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân. Khi thủ tục hành chính chuyển dần lên môi trường điện tử, công việc của họ cũng có thêm một phần việc mới: hướng dẫn...
Không để các thế lực thù địch lợi dụng Ngày Quốc tế Dân chủ để chống phá đòi “dân chủ”

Không để các thế lực thù địch lợi dụng Ngày Quốc tế Dân chủ để chống phá đòi “dân chủ”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2007, trong một nghị quyết về ủng hộ việc thúc đẩy các nền dân chủ, Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia lấy ngày 15/9 hàng năm là Ngày Dân chủ Quốc tế nhằm để mọi người cùng quan tâm đến dân chủ và thúc đẩy dân chủ. Song, lợi dụng dịp này,...
Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đại biểu với cử tri
(Baothanhhoa.vn) - Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh