Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ
Chiều 15/9, Đảng ủy xã Mường Lát tổ chức hội nghị công bố các quyết định về kết thúc, thành lập, chuyển đổi mô hình tổ chức đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Lát trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thành lập.
Tại hội nghị, Đảng ủy xã Mường Lát công bố quyết định kết thúc hoạt động 5 chi bộ, gồm: Chi bộ Các cơ quan Đảng, Chi bộ Cơ quan UBND xã, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa, Chi bộ Trung tâm Y tế và Chi bộ Trường THPT Mường Lát.
Đồng thời thành lập 9 chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã.
Các đồng chí lãnh đạo xã Mường Lát trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát.
Hội nghị cũng công bố quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức đảng đối với 8 chi bộ: Công an xã, Quân sự, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Bưu điện, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trường PTDTNT THCS Mường Lát và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Thành lập 3 đảng bộ gồm: Đảng bộ Trường THPT Mường Lát, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, Đảng bộ Trung tâm Y tế Mường Lát và công bố các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ theo quy định.
Hồ Thuỷ (CTV)
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