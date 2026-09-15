Đảng ủy xã Mường Lát công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ

Phường Đông Tiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ dân phố sau sắp xếp Xây dựng Đảng 09:15 15/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập, các tổ dân phố (TDP) không chỉ mang tên gọi mới, địa bàn mới mà còn đứng trước yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của các TDP sau sắp xếp không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu...

Những người giữ nhịp chuyển đổi số ở cơ sở Chuyển đổi số 08:30 15/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường là những người thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân. Khi thủ tục hành chính chuyển dần lên môi trường điện tử, công việc của họ cũng có thêm một phần việc mới: hướng dẫn...

Không để các thế lực thù địch lợi dụng Ngày Quốc tế Dân chủ để chống phá đòi “dân chủ” Xây dựng Đảng 07:15 15/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2007, trong một nghị quyết về ủng hộ việc thúc đẩy các nền dân chủ, Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia lấy ngày 15/9 hàng năm là Ngày Dân chủ Quốc tế nhằm để mọi người cùng quan tâm đến dân chủ và thúc đẩy dân chủ. Song, lợi dụng dịp này,...